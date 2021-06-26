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По бегу Головина и прыжкам Дзюбы мы — лучшие. Вот только где тут мяч?..

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 11:10
Александр Головин и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Головин и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Насколько все-таки бессмысленными могут быть индивидуальные статистические показатели! А может, наоборот, в них заключен смысл иронически-парадоксальный. Оказывается, Александр Головин на групповом этапе пробежал больше всех на Евро — 36 километров. Не у нас в команде — на турнире в целом! Артем Дзюба поучаствовал в наибольшем опять же на всем Евро количестве верховых единоборств (45) и больше всех выиграл (25).

О чем это говорит? Да только о том, что они не валяли дурака и с «грызней земли», если выражаться языком гандболистки Бобровниковой, проблем не было. Для таких показателей надо было действительно много работать. И быть как минимум неплохо готовыми. Про отлично не говорю, потому что тот же Дзюба раз за разом застревал в офсайде, ему не хватало резкости — по положениям «вне игры» он тоже первый. А общий пробег Головина вовсе не означает, что он лидирует и в более важных показателях — не аэробной, а анаэробной скоростной работы. Рывках, спринтах.

До и во время группового турнира мы только и говорили о том, что наш единственный шанс что против Бельгии, что против Дании — перебегать и перетолкать. Потому что переигрывать некем. Ну вот Головин, выходит, перебегал. Дзюба — перепрыгал. А толку — чуть. У Саши, теоретически главного креативщика сборной, — 0+0, у Артема — голевой пас (который там не то чтобы много решил) на Миранчука и реализованный пенальти с датчанами.

21&nbsp;июня. Копенгаген. Россия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:4. Игорь Дивеев, Александр Головин, Матвей Сафонов и&nbsp;Артем Дзюба.«Те, кто об этом мечтал, — наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить». Как Дзюба и футболисты сборной извинялись после вылета с Евро

Так, может, тому же Головину не стоило тратить столько энергии на черновую работу, а оставить часть ее для решающих действий, когда он бил неизвестно куда? Многие другие в команде ведь только на нее, эту самую черновую, и способны, так зачем забивать гвозди микроскопом?

А Дзюбе, той самой «стенкой» с Миранчуком напомнившему о своем умении играть ногами (да и лидерство по голевым передачам в РПЛ, даже с поправкой на уровень лиги, говорит именно об этом), не стоило сосредоточивать 95% усилий на верховой борьбе, даже если он ее большей частью и выигрывал. Тем более что сбрасывать особо не на кого было — своего Азмуна рядом в наличии не имелось.

Все эти вопросы, безусловно, к Черчесову.

Есть ощущение, что даже в обычном нашем соотношении работы и игры как 75 на 25 или 80 на 20 сейчас было — 100 на 0. В правильной заботе о структуре мы совсем-совсем позабыли о том, что футбол — это игра. Перегибать с последним при нашем низком уровне мастерства тоже нельзя — те же датчане в открытом футболе накидали бы полную авоську не в конце, а сразу, когда структура работала безупречно. Но по факту у Головина мы увидели только бег, у Дзюбы — только прыжки. И это — два из трех наших игроков группы атаки.

Александр Головин и&nbsp;Артем Дзюба.«А за что упрекать Головина? С кем ему обыграться? Другой футбольный интеллект». Орлов ответил Черышеву

И остается спросить — где же во всей этой конфигурации мяч? Почему о нем до такой степени забыли? И если Стрельцов когда-то на просьбу оценить Беланова отвечал: «Я в легкой атлетике не разбираюсь», то что бы он сказал об этой сборной?

Бесспорно, у нее изначально низкий потолок. Но если в 2018 году из того состава Черчесову удалось сделать нечто более сильное, чем сумма способностей футболистов, то сейчас, похоже, он не смог выжать из них реализации своих лучших качеств, а не только работу, работу, работу.

И лидерство Головина и Дзюбы по индивидуальным показателям, не вылившееся ни во что командное, это только подчеркивает.

Артем Дзюба (слева).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия
Австрия

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.70

Обе забьют - да

26%

1.85

Ф2 (+1)

16%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.50

Обе забьют - да

22%

1.94

X2

15%

1.60

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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  • Упёртый русский

    Да, да. Главный виновник провала - это Черчесов, это совершенно очевидно.

    26.06.2021

  • van der sar

    Только ни слова о Черчесове, Рабинер... продолжаем искать стрелочников. Плевать, что рыба гниёт с головы и хорошо бы голову этой рыбы прежде всего проанализировать.

    26.06.2021

  • .Mariod

    Дайте Азмуну паспорт))

    26.06.2021

  • Алексей И-16

    Совершенно верное замечание. С мячом наши игроки работают плохо. Особенно с ударами. Хороших дальних ударов просто нет. Традиционно на обработку мяча тратится много времени. В современном футболе столько не дают.

    26.06.2021

  • Алексей Чистов

    Уехал в отпуск и немного не слежу за новостями, Черчесова уже уволили?

    26.06.2021

  • Djin Ignatov

    Посмотрите кому забивал Дзюба - Лихтенштейн , Мальта , Казахстан , Сан-Морина , Люксембурн , Молдова и другим командам которые порой проигрыва.т с двухзначным счетом !Это больше половины его забитых мячей !

    26.06.2021