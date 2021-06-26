По бегу Головина и прыжкам Дзюбы мы — лучшие. Вот только где тут мяч?..
Насколько все-таки бессмысленными могут быть индивидуальные статистические показатели! А может, наоборот, в них заключен смысл иронически-парадоксальный. Оказывается, Александр Головин на групповом этапе пробежал больше всех на Евро — 36 километров. Не у нас в команде — на турнире в целом! Артем Дзюба поучаствовал в наибольшем опять же на всем Евро количестве верховых единоборств (45) и больше всех выиграл (25).
О чем это говорит? Да только о том, что они не валяли дурака и с «грызней земли», если выражаться языком гандболистки Бобровниковой, проблем не было. Для таких показателей надо было действительно много работать. И быть как минимум неплохо готовыми. Про отлично не говорю, потому что тот же Дзюба раз за разом застревал в офсайде, ему не хватало резкости — по положениям «вне игры» он тоже первый. А общий пробег Головина вовсе не означает, что он лидирует и в более важных показателях — не аэробной, а анаэробной скоростной работы. Рывках, спринтах.
До и во время группового турнира мы только и говорили о том, что наш единственный шанс что против Бельгии, что против Дании — перебегать и перетолкать. Потому что переигрывать некем. Ну вот Головин, выходит, перебегал. Дзюба — перепрыгал. А толку — чуть. У Саши, теоретически главного креативщика сборной, — 0+0, у Артема — голевой пас (который там не то чтобы много решил) на Миранчука и реализованный пенальти с датчанами.
Так, может, тому же Головину не стоило тратить столько энергии на черновую работу, а оставить часть ее для решающих действий, когда он бил неизвестно куда? Многие другие в команде ведь только на нее, эту самую черновую, и способны, так зачем забивать гвозди микроскопом?
А Дзюбе, той самой «стенкой» с Миранчуком напомнившему о своем умении играть ногами (да и лидерство по голевым передачам в РПЛ, даже с поправкой на уровень лиги, говорит именно об этом), не стоило сосредоточивать 95% усилий на верховой борьбе, даже если он ее большей частью и выигрывал. Тем более что сбрасывать особо не на кого было — своего Азмуна рядом в наличии не имелось.
Все эти вопросы, безусловно, к Черчесову.
Есть ощущение, что даже в обычном нашем соотношении работы и игры как 75 на 25 или 80 на 20 сейчас было — 100 на 0. В правильной заботе о структуре мы совсем-совсем позабыли о том, что футбол — это игра. Перегибать с последним при нашем низком уровне мастерства тоже нельзя — те же датчане в открытом футболе накидали бы полную авоську не в конце, а сразу, когда структура работала безупречно. Но по факту у Головина мы увидели только бег, у Дзюбы — только прыжки. И это — два из трех наших игроков группы атаки.
И остается спросить — где же во всей этой конфигурации мяч? Почему о нем до такой степени забыли? И если Стрельцов когда-то на просьбу оценить Беланова отвечал: «Я в легкой атлетике не разбираюсь», то что бы он сказал об этой сборной?
Бесспорно, у нее изначально низкий потолок. Но если в 2018 году из того состава Черчесову удалось сделать нечто более сильное, чем сумма способностей футболистов, то сейчас, похоже, он не смог выжать из них реализации своих лучших качеств, а не только работу, работу, работу.
И лидерство Головина и Дзюбы по индивидуальным показателям, не вылившееся ни во что командное, это только подчеркивает.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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Упёртый русский
Да, да. Главный виновник провала - это Черчесов, это совершенно очевидно.
26.06.2021
van der sar
Только ни слова о Черчесове, Рабинер... продолжаем искать стрелочников. Плевать, что рыба гниёт с головы и хорошо бы голову этой рыбы прежде всего проанализировать.
26.06.2021
.Mariod
Дайте Азмуну паспорт))
26.06.2021
Алексей И-16
Совершенно верное замечание. С мячом наши игроки работают плохо. Особенно с ударами. Хороших дальних ударов просто нет. Традиционно на обработку мяча тратится много времени. В современном футболе столько не дают.
26.06.2021
Алексей Чистов
Уехал в отпуск и немного не слежу за новостями, Черчесова уже уволили?
26.06.2021
Djin Ignatov
Посмотрите кому забивал Дзюба - Лихтенштейн , Мальта , Казахстан , Сан-Морина , Люксембурн , Молдова и другим командам которые порой проигрыва.т с двухзначным счетом !Это больше половины его забитых мячей !
26.06.2021