Еще одно послесловие к выступлению сборной России на Евро от обозревателя «СЭ».

Насколько все-таки бессмысленными могут быть индивидуальные статистические показатели! А может, наоборот, в них заключен смысл иронически-парадоксальный. Оказывается, Александр Головин на групповом этапе пробежал больше всех на Евро — 36 километров. Не у нас в команде — на турнире в целом! Артем Дзюба поучаствовал в наибольшем опять же на всем Евро количестве верховых единоборств (45) и больше всех выиграл (25).

О чем это говорит? Да только о том, что они не валяли дурака и с «грызней земли», если выражаться языком гандболистки Бобровниковой, проблем не было. Для таких показателей надо было действительно много работать. И быть как минимум неплохо готовыми. Про отлично не говорю, потому что тот же Дзюба раз за разом застревал в офсайде, ему не хватало резкости — по положениям «вне игры» он тоже первый. А общий пробег Головина вовсе не означает, что он лидирует и в более важных показателях — не аэробной, а анаэробной скоростной работы. Рывках, спринтах.

До и во время группового турнира мы только и говорили о том, что наш единственный шанс что против Бельгии, что против Дании — перебегать и перетолкать. Потому что переигрывать некем. Ну вот Головин, выходит, перебегал. Дзюба — перепрыгал. А толку — чуть. У Саши, теоретически главного креативщика сборной, — 0+0, у Артема — голевой пас (который там не то чтобы много решил) на Миранчука и реализованный пенальти с датчанами.

Так, может, тому же Головину не стоило тратить столько энергии на черновую работу, а оставить часть ее для решающих действий, когда он бил неизвестно куда? Многие другие в команде ведь только на нее, эту самую черновую, и способны, так зачем забивать гвозди микроскопом?

А Дзюбе, той самой «стенкой» с Миранчуком напомнившему о своем умении играть ногами (да и лидерство по голевым передачам в РПЛ, даже с поправкой на уровень лиги, говорит именно об этом), не стоило сосредоточивать 95% усилий на верховой борьбе, даже если он ее большей частью и выигрывал. Тем более что сбрасывать особо не на кого было — своего Азмуна рядом в наличии не имелось.

Все эти вопросы, безусловно, к Черчесову.

Есть ощущение, что даже в обычном нашем соотношении работы и игры как 75 на 25 или 80 на 20 сейчас было — 100 на 0. В правильной заботе о структуре мы совсем-совсем позабыли о том, что футбол — это игра. Перегибать с последним при нашем низком уровне мастерства тоже нельзя — те же датчане в открытом футболе накидали бы полную авоську не в конце, а сразу, когда структура работала безупречно. Но по факту у Головина мы увидели только бег, у Дзюбы — только прыжки. И это — два из трех наших игроков группы атаки.

И остается спросить — где же во всей этой конфигурации мяч? Почему о нем до такой степени забыли? И если Стрельцов когда-то на просьбу оценить Беланова отвечал: «Я в легкой атлетике не разбираюсь», то что бы он сказал об этой сборной?

Бесспорно, у нее изначально низкий потолок. Но если в 2018 году из того состава Черчесову удалось сделать нечто более сильное, чем сумма способностей футболистов, то сейчас, похоже, он не смог выжать из них реализации своих лучших качеств, а не только работу, работу, работу.

И лидерство Головина и Дзюбы по индивидуальным показателям, не вылившееся ни во что командное, это только подчеркивает.