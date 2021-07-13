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Английская полиция арестовала 86 человек по делу о беспорядках в день финала Евро-2020

18:35
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Английская полиция провела ряд задержаний по делу о беспорядках в день финала Евро-2020, который прошел в Лондоне. В общей сложности были арестованы 86 человек, сообщает Sky Sports.

Финал чемпионата Европы между сборными Италии и Англии прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля. В день матча многие болельщики пытались нелегально пробраться на стадион, что привело к дракам со стюардами, полицией и между самими болельщиками.

19 служителей правопорядка получили травмы.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля