Английская полиция арестовала 86 человек по делу о беспорядках в день финала Евро-2020
18:35
Английская полиция провела ряд задержаний по делу о беспорядках в день финала Евро-2020, который прошел в Лондоне. В общей сложности были арестованы 86 человек, сообщает Sky Sports.
Финал чемпионата Европы между сборными Италии и Англии прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля. В день матча многие болельщики пытались нелегально пробраться на стадион, что привело к дракам со стюардами, полицией и между самими болельщиками.
19 служителей правопорядка получили травмы.
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