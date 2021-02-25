По состоянию на сегодня наши граждане могут поехать только на матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге

27 января боссы УЕФА провели встречу с представителями всех 12 городов Европы, где летом должны пройти матчи ЧЕ-2020. По ее итогам руководство футбольного союза выразило уверенность, что никаких изменений в формате турнира не потребуется — все организаторы готовы принять игры. Пройдут они со зрителями или без, решится 7 апреля, когда состоится очередное заседание.

За прошедший с тех пор месяц ситуация с допуском болельщиков на трибуны не прояснилась. Скорее наоборот. Тем не менее различные функционеры, отвечающие за организацию ЧЕ-2020, периодически шлют публике оптимистические месседжи. Мол, мы ничего не исключаем, даже того, что люди во время Евро смогут перемещаться между странами-организаторами (сейчас в своем поместье наверняка икает экс-президент УЕФА Мишель Платини).

Вот несколько цитат.

«Ситуация только с местными болельщиками на матчах не то чтобы исключена, она обусловлена исключительно открытием или закрытием границ. Мы видим, что некоторые матчи еврокубков смещаются в другие города, потому что Германия прекратила с кем-то авиасообщение. Конечно, мы надеемся на то, что все болельщики, желающие следовать за своей командой, получат такую возможность. Но об этом мы, к сожалению, узнаем на более поздних стадиях, потому что это исключительно вопрос действующего сообщения и открытых границ», — сказал председатель российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» 10 февраля.

А в среду, 25 февраля, со схожим заявлением выступил медицинский советник УЕФА Даниэль Кох, заявивший Reuters, что болельщикам могут разрешить выезд в другие государства на матчи, если это позволит ситуация с коронавирусом.

Как видим, никакой конкретики, а только крайне расплывчатые высказывания.

По состоянию же на сегодня у российского болельщика поводов для оптимизма нет. Бежать бронировать билеты в условные Рим или Копенгаген точно не стоит.

Въезд в ЕС для граждан РФ по-прежнему закрыт. Более того, 1 февраля Европейский союз ужесточил правила для въезжающих из-за его пределов, и пока наша страна находится в «красной» зоне. Например, в Данию, где сборная России проведет последнюю встречу группового этапа, попасть сейчас могут только несколько категорий граждан — родственники проживающих там постоянно людей или обладатели дипломатических паспортов. Правда, сейчас Дания вводит так называемые зеленые паспорта для вакцинированных, но пока непонятно, будут ли они действовать в отношении россиян.

Также пока недоступны Амстердам, Бильбао, Рим, Бухарест, Будапешт и Мюнхен. Въезд в Азербайджан — Баку примет три матча в группе А и один из четвертьфиналов — закрыт до 31 марта.

Сложная ситуация с Великобританией и Ирландией. Россия еще 22 декабря закрыла авиасообщение с Британией, и эта мера действует как минимум до 16 марта. Теоретически можно въехать через третьи страны. При этом с 11 января для въезда в Британию обязательно нужен отрицательный результат ПЦР-теста. Он должен быть сдан не ранее чем за 72 часа до вылета. А по прибытии обязателен 10-дневный карантин.

Что касается Ирландии — Дублин примет три матча группы Е и одну игру 1/8 финала, — то, как и в случае с Британией, для въезда в страну нужен отрицательный результат ПЦР-теста. Его следует сдать не ранее чем за 72 часа до рейса. А по прибытии, скорее всего, придется отправиться на 14-дневный карантин.

Так что пока для россиян все выглядит довольно безрадостно. Впрочем, до 7 апреля все еще может измениться. А до 11 июня, когда стартует Евро, — тем более.