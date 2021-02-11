«Россия способна провести Евро сама». УЕФА оценил стадион в Санкт-Петербурге

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, а также руководитель операционной деятельности УЕФА на стадионах Евро-2020 Андреас Шар по окончании шестого операционного визита УЕФА рассказали о подготовке города и стадиона к проведению турнира.

Алексей Сорокин: «Надеемся, что поднимем максимально допустимый предел числа болельщиков»

— Мы проводим парадоксальный визит, — начал Сорокин. — Это вторая версия завершающего визита. В прошлом году в эти же даты мы тоже проводили его, но в силу причин, которые нам известны, все перенеслось. После этого визита начнется завоз материалов от партнеров, стадион будет адаптирован к матчам Евро. Во время визита мы провели пленарное заседание, подтвердили обязательства российской стороны и готовность организовать матчи Евро. Очень важно, что мы исходим из стопроцентной загрузки. Каким бы ни было финальное решение, мы готовимся к сценарию максимальной загрузки. Работа велась в том числе и по вопросам безопасности. И отдельное внимание будет уделено временной инфраструктуре.

— Удалось ли сохранить всех спонсоров?

— Да, удалось. Более того, УЕФА приобретает новых партнеров — например, TikTok. Лояльность партнеров и спонсоров означает, что все стабильно с развитием в футболе, и подчеркивает успех УЕФА.

— При развитии не самого позитивного сценария шла речь о том, что болельщики будут проходить быстрое тестирование. Так ли это?

— Технически мы готовы к этому, но такое решение еще не принято. Мы должны посмотреть на ситуацию. К раннему апрелю все будет ясно. Но я лично надеюсь на то, что ситуация во всех странах станет лучше.

— Будет ли на Евро действовать паспорт болельщика?

— Fan ID будет применяться на Евро. Этот процесс был запущен давно. К сожалению, те карты, которые готовились к 2020 году, недействительны. Мы были вынуждены перезапустить процесс. И мы видим, что болельщики обращаются за паспортами. Для иностранцев это преимущество — с Fan ID они могут приезжать в Россию без визы, смогут получить привилегии, находясь в городе. В целом, визит иностранных болельщиков зависит от открытий границ, а это за пределами компетенции УЕФА. Но мы с оптимизмом смотрим на ситуацию: цифры становятся лучше, ограничения снимаются. Мы надеемся, что сможем максимально поднять допустимый предел числа болельщиков на стадионе.

— Какова вероятность, что на Евро стадион «Санкт-Петербург» будут заполнять максимально?

— Нравится ли нам сокращать число билетов? Ну конечно, нет. Ни один организатор не хочет возвращать деньги за билеты. Но сейчас такое время, что все измеряется соотношением нашего желания подарить праздник и соблюдением норм охраны здоровья наших граждан. И этот баланс мы можем определить с компетентными ведомствами. Ни одно решение не будет принято без участия Роспотребнадзора. Он — часть всех процессов. Нужно дождаться апреля, но мы с оптимизмом смотрим на развитие ситуации. Мы можем прийти к достаточно большим цифрам.

— Почему на Евро будет две фан-зоны — на Дворцовой и Конюшенной площадях?

— Желание организовать две фан-зоны исходило от УЕФА. И российская сторона позитивно откликнулась на эту идею, как и другие города. Их назначение разное. Мы исходим из того, что на Конюшенной фан-зона будет действовать на протяжении всего турнира, а на Дворцовой — с четвертьфиналов. Но очень сильно такие вещи зависят от ограничений, которые будут. Будем надеяться на лучшее. Мы взаимодействуем с властями, давно работаем вместе.

— Готова ли Россия провести Евро в одиночку?

— Мне сложно это комментировать. Это прерогатива РФС — подача заявки. Но технически Россия способна провести чемпионат Европы сама. И я не сомневаюсь, что Россия могла бы быть надежным партнером. Но, честно говоря, организовывая летом Евро, потом финал Лиги чемпионов, а потом Суперкубок УЕФА, странно настаивать на том, чтобы нам дали еще и Евро.

— Планируется ли проведение вакцинации болельщиков перед Евро?

— Пока решения об обязательной вакцинации нет. Думаю, мы это обсудим и подойдем к какому-то решению.

Андреас Шар: «Санкт-Петербург был готов и год назад»

— Хочу подтвердить, что турнир пройдет, потому я и моя команда здесь, в Петербурге, — сказал Шар. — И с высокой долей уверенности могу сказать, что все 12 городов примут матчи. Да, мы следим за ситуацией, за тем, как она развивается. Но на данный момент в лодке находятся все те 12 городов, которые были в ней изначально.

— Почему Евро-2020 сохранил название?

— Это простой вопрос. Евро-2020 — это бренд. Очень дорого его переделывать под 2021-й год. И мы решили, что лучше эти деньги мы потратим на обеспечение безопасности гостей и участников.

— Готов ли Санкт-Петербург принять турнир?

— И в прошлом году Санкт-Петербург был готов принимать Евро. Сейчас ситуация не изменилась. Санкт-Петербург готов.

— Какова вероятность, что на Евро будут полные стадионы?

— Очевидно, что чемпионат Европы — праздник футбола. Но это международный праздник. Власти Санкт-Петербурга совместно с властями европейских стран оценят ситуацию. Мы как организаторы не хотим испортить праздник. И по мере приближения к турниру мы поймем, что реально сделать. В Санкт-Петербурге пройдут три матча, в том числе Финляндия — Бельгия. Наверняка будут иностранцы на этой игре. И надо посмотреть, какая будет эпидемиологическая ситуация в Европе. Никто не может сказать, что будет.

— Может ли Россия принять чемпионат Европы?

— Как представитель УЕФА, могу сказать, что наша организация всегда приветствует, когда наши партнеры подают заявки на проведение крупных мероприятий. И Россия — надежный партнер, достойный кандидат. Но все будет зависеть от того, кто еще подаст заявку, с кем Россия будет соревноваться. У нас жесткие правила отбора, присуждения места проведения мероприятий.

— Возможно ли проведение в Санкт-Петербург парада болельщиков?