Почему футболисты РПЛ не спешат вакцинироваться

Авторская колонка известного телекомментатора — об отношении игроков к прививке от коронавируса.

Прежде всего, о вакцинации футболистов в России нужно знать два факта. Первый: на данный момент в некоторых клубах РПЛ до 90 процентов игроков уже переболели коронавирусом. Второй: привился — и без побочных последствий — первый вице-президент РФС Никита Симонян, которому идет 95-й год.

Но хочется нам того или нет, тема продолжает оставаться в тренде. Ее обсуждают в информационном поле применительно к участникам всех крупных спортивных событий — от Евро-2020 и до Олимпиады в Токио. На январском чемпионате мира по гандболу в Египте все сборные жили в так называемом антиковидном пузыре, ЧМ по биатлону, стартовавший в среду в Словении, проходит без зрителей — все это данность пандемийного времени.

До ЧЕ по футболу остается четыре месяца. В четверг завершился визит инспекционной комиссии УЕФА в Санкт-Петербург — город готов к приему матчей турнира, но пока нет понимания, какие ограничения будут наложены на команды и болельщиков. Это уже не футбольный вопрос. Например, главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа не пустили в родную Германию на похороны матери — локдаун с полным закрытием границ жесток. «Реал Сосьедад» из-за пандемии не сможет принять «МЮ» в Испании в первом матче 1/16 финала Лиги Европы и переносит домашнюю встречу в Турин, но при этом «Мольде» и «Хоффенхайм» сыграют в Вильярреале.

От происходящего голова идет кругом. Поэтому УЕФА держит паузу в вопросе допуска зрителей на Евро, начиная с квоты для каждого стадиона на посещаемость (в Санкт-Петербурге она точно будет не менее 50 процентов от вместимости) и заканчивая пониманием, разрешат ли болельщикам перемещаться в ходе турнира между странами.

И, разумеется, вакцинирование остается одной из самых обсуждаемых вещей. В том числе и потому, что «антипрививочников» пока тоже хватает.

Тема обязательной вакцинации от COVID-19 стала модной в жанре футбольных интервью. Особенно после того, как стало известно, что «Спутником V» привились президент РФС Александр Дюков, главный тренер сборной Станислав Черчесов и врач национальной команды Эдуард Безуглов. Никто из игроков, кроме казанца Дениса Макарова, решительно против не выступал. Ведь футбольное руководство, как и медики, дали понять — принудительная вакцинация невозможна, это нарушение прав человека. Но все равно вопросы задавали, задают и не перестанут задавать, чтобы понять, какова реакция, что смущает, какие риски.

Ситуация в целом следующая. Да, никто (хорошо, практически никто) из футболистов не заявляет, что возражает против прививки, но при этом сделавших ее очень мало. И вот почему. У очень многих игроков сейчас повышенный уровень (или, как говорят врачи, «титр») антител. Болели в легкой форме, часто бессимптомно (исключения — Сулейманов и Погребняк, которым диагностировали пневмонию средней тяжести) очень многие — вводить вакцину после этого необходимости нет.

Вначале было страшно. Новая болезнь, связанные с ней страхи, вызванные в том числе пугающей в какой-то момент мировой статистикой инфицированных и скончавшихся. Но к концу лета боязнь ковида у футболистов ушла после того, как все поняли — спортсмены переносят его значительно легче остальных. Прошлой весной привились бы все, но к осени в нашем футболе появилось множество положительных тестов и историй вроде «даже не подозревал, никаких ощущений». К слову, из игроков сборной переболели все, кого можно считать основными. Не из стартового состава (сейчас это очень расплывчатое понятие), а именно входящих в главную обойму.

Последний и очень наглядный пример — Артем Дзюба. Заразившись, форвард вместе с вратарем Андреем Луневым пропустил начало первого зимнего сбора «Зенита». Но уже через две недели капитан национальной команды забил победный мяч в составе клуба в спарринге со сборной Иордании.

Эта история, кстати, рушит версию о сложном и долгом восстановлении футболистов после коронавируса — мол, страдают легкие и потом приходится долго набирать форму, а после болезни человек не способен играть в прежнюю силу.

При сложном течении COVID-19 действительно поражает легкие. Но каждый спортсмен после заболевания или травмы обязательно проходит углубленное медобследование, в том числе сдает анализ на антитела, полностью обследуются функции сердца и легких.

Дзюба, конечно, не единственный случай ковида в нашей сборной. Но самый свежий. Вышел в основе «Зенита» — это иллюстрация, боязни играть нет уже через две недели после выздоровления.

Футбольные врачи в России проводили исследование — есть ли разница по двигательной активности после ковида. Выяснилось — никакой. И еще одна деталь: РФС будет подавать в УЕФА список переболевших, чтобы попытаться избежать тестирования этих футболистов во время мартовских сборов. Вторую прививку «Спутником V» Черчесову предстоит сделать в ближайший вторник. К марту у тренера должны выработаться антитела. Если УЕФА примет решение о тестировании только непереболевших, ждут новые ПЦР Станислава Саламовича?

Впрочем, это уже частности. Нужно сказать и о второй причине, по которой футболисты не спешат в клиники, где проходит вакцинирование. По медицинским правилам прививаться нужно два раза — это почти нереально в период зимних сборов. Есть жесткий протокол — три недели между первой и второй вакцинами. Есть четкие условия их хранения. Наконец, есть строгая рекомендация — никаких физических нагрузок в течение пары дней после прививки.

Возможно ли выкроить время на это уже в ходе сезона? Опять же большинству в РПЛ прививка до осени не нужна. Но после возвращения со сборов во всех командах будут сдавать тест на антитела. И в руководстве премьер-лиги сейчас обсуждают возможность освобождения от ПЦР тех, у кого высокий показатель антител после болезни.

А вот болельщикам поставить вакцину нелишне. Правда, это санитарные рекомендации: сертификат о вакцинации автоматически пока не дает зрителям доступа на стадион, в том числе и на матчи Евро-2020.

Просто одним страхом станет меньше.