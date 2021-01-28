УЕФА намерен провести Евро-2020 в 12 городах. Но почти везде локдаун

К лету все может измениться, но пока ситуация сложная.

Боссы УЕФА провели встречу с представителями всех 12 городов Европы, где летом должны пройти матчи Евро-2020. По ее итогам руководство Союза европейских футбольных ассоциаций выразило уверенность, что никаких изменений в формате турнира не потребуется — все организаторы готовы принять игры. Будут ли матчи со зрителями или без — решится не раньше начала апреля, когда состоится очередное совещание.

А пока рассказываем, как обстоят дела в городах, где должны пройти игры Евро-2020.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург. Фото «СЭ»

Общенациональных ограничений в России нет — только те, что вводятся местными властями. Что касается конкретно Санкт-Петербурга, то там до 31 января запрещено проведение публичных мероприятий, запрещена работа предприятий общепита в период с 23:00 до 06:00 с общим залом обслуживания. Посещение театров, концертных залов и кинотеатров допускается при заполняемости не более 25%, с социальной дистанцией не менее 1,5 метра. Пересаживаться со своего места на другое запрещено.

Как проходят матчи

В первой части сезона игры чемпионата и Кубка России за редким исключением проходили со зрителями. Число болельщиков, которые допускались на стадионы, отдельно определялось властями каждого региона. В начале ноября допуск зрителей на арены был прекращен в Подмосковье. В Санкт-Петербурге два последних матча «Зенита» в первой части сезона — против «Урала» и «Спартака» — тоже проводились при пустых трибунах за исключением ВИП-лож.

Копенгаген

Копенгаген. Фото «СЭ»

В декабре в стране ввели карантин, который был продлен до 7 февраля. Из предприятий сферы услуг открыты только супермаркеты и аптеки. Закрыты школы и университеты, большинство людей работает из дома. В общественных местах можно собираться группами до пяти человек, в помещении обязательны маски.

В настоящий момент активно идет вакцинация — по числу вакцинированных на 100 человек населения Дания входит в топ-10 стран мира с показателем 3,69.

Как проходят матчи

Сейчас в датской суперлиге зимний перерыв. В осенней части сезона на матчи допускалось ограниченное число зрителей — от нескольких сотен до полутора тысяч в зависимости от вместимости стадиона. Лидером по средней посещаемости стал «Бреннбю» — 1379 человек. Вероятно, те же правила сохранятся и после возобновления чемпионата.

Рим

Рим. Фото «СЭ»

Если весной 2020 года Италия стала главным очагом пандемии в Европе, то сейчас ситуацию можно охарактеризовать как среднетяжелую — после пика заболеваемости в ноябре-декабре число новых случаев пошло на спад. Тем не менее, 13 января правительство Италии запретило перемещение между регионами страны за исключением работы и случаев острой необходимости. Ограничения продлятся до 15 февраля. В стране по-прежнему действует режим чрезвычайного положения — его действие продлено до 30 апреля.

В трех областях страны — Ломбардии, Кампании и Тоскане — действуют самые строгие ограничения. Там закрыто все, кроме магазинов первой необходимости.

Как проходят матчи

Футбольные матчи в Италии проходят без зрителей. Болельщиков не было на трибунах ни во время доигровки прошлого сезона, нет их и сейчас. Скорее всего, ситуация не изменится до лета, хотя власти периодически и высказывают робкую надежду на обратное.

Баку

Баку. Фото «СЭ»

Массовая вакцинация в Азербайджане началась 18 января, на первом этапе прививаться будут люди старше 65 лет и медицинские работники. В декабре в стране были введены ограничения на перемещения — в частности, для въезда и выезда был закрыт Баку. Жителям для выхода из дома было необходимо получать разрешения. Меры сняты 18 января.

Как проходят матчи

Матчи чемпионата страны проходят без зрителей.

Бухарест

Бухарест. Фото «СЭ»

13 января правительство Румынии ужесточило карантинные ограничения. В частности, все школы закрыты и переведены на онлайн-обучение, запрещены публичные и частные вечеринки, с 23.00 до 5 утра — комендантский час. Меры введены на 30 дней.

Как проходят матчи

Матчи чемпионата Румынии проходят без зрителей.

Амстердам

Амстердам. Фото «СЭ»

Все последние дни в Нидерландах проходят массовые акции протеста против ужесточения карантинных мер. В частности, правительство страны впервые со Второй мировой войны ввело комендантский час, который действует с 21.00 до 4.30. За нарушение — штраф в 95 евро. Протесты местами перерастают в беспорядки — в Эйндховене полиция применяла водометы и слезоточивый газ. В одной из деревень был сожжен центр для тестирований на коронавирус.

В Нидерландах с октября закрыты бары и рестораны, с декабря — школы и магазины товаров не первой необходимости.

Как проходят матчи

Футбольные матчи проходят без зрителей.

Лондон и Глазго

Лондон и Глазго. Фото «СЭ»

На территории Великобритании сейчас действуют одни из самых жестких ограничительных мер в Европе. 5 января правительство, по сути, объявило общенациональный локдаун — уже третий с момента начала пандемии. Закрыты все школы, работодателям предписано, по возможности, перевести сотрудников на удаленный режим работы. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, для покупки продуктов или посещения врача, а также для занятий спортом недалеко от дома. В середине февраля правительство будет рассматривать вопрос ослабления или сохранения ограничительных мер.

В конце декабря десятки стран мира ограничили или прекратили сообщение с Великобританией из-за нового, «британского» штамма коронавируса. 18 января из-за других особо заразных штаммов Британия отменила свободный въезд из большинства стран мира — все прибывшие должны самоизолироваться в течение 10 дней.

Как проходят матчи

Футбольные матчи в Англии и Шотландии сейчас проходят без зрителей. Осенью были послабления: страна была разделена на четыре зоны в зависимости от тяжести ситуации с ковидом, и в некоторых регионах болельщики допускались на трибуны, пусть и в количестве не больше 2000 человек. Матчи со зрителями были, например, в Лондоне, Ливерпуле, Саутгемптоне.

Дублин

Дублин. Фото «СЭ»

В конце декабря в Ирландии снова начался национальный карантин. Теперь жители страны должны оставаться дома и выходить только на работу, в образовательное учреждение, к врачу или по другим важным причинам. Спортивными упражнениями можно заниматься на улице в радиусе 5 километров от дома.

Приходить домой к другому человеку могут только няни и сиделки. На свадьбах может присутствовать до шести человек, на похоронах — до 10. Закрыты большинство магазинов и других предприятий сферы услуг, рестораны и кафе работают на вынос.

Как проходят матчи

Чемпионат Ирландии проводится по системе «весна-осень», так что сейчас межсезонье. По новому чемпионату пока никакой ясности нет.

Бильбао

Бильбао. Фото «СЭ»

Еще осенью власти Испании ввели в стране чрезвычайное положение на шесть месяцев — до мая 2021 года. Это дает отдельным регионам возможность вводить комендантский чаc и частичный локдаун, а также закрывать местные границы.

Сейчас в Испании действует ночной комендантский час, а днем большинство жителей может выходить из дома за необходимыми покупками и лекарствами, по работе или к людям, которым они предоставляют уход.

Как проходят матчи

Матчи чемпионата и Кубка Испании проходят без зрителей. Очевидно, такая ситуация сохранится до конца сезона.

Мюнхен

Мюнхен. Фото «СЭ»

С 16 декабря в Германии введен общенациональный локдаун. Работают только магазины товаров первой необходимости. Закрыты, школы, рестораны и большинство предприятий сферы услуг. Встречаться на улице можно только с одним человеком из тех, кто не живет с вами.

Как проходят матчи

Матчи бундеслиги проходят без зрителей.

Будапешт

Будапешт. Фото «СЭ»

С 5 ноября в Венгрии действует частичный комендантский час — с 20.00 до 5.00. Исключения — поездки на работу или чрезвычайные ситуации. Рестораны, кафе и бары закрыты и работают только на вынос. Закрыты музеи, театры, бассейны и кинозалы. При этом магазины, рынки, торговые центры, парикмахерские открыты, но должны закрываться в 19.00. Отели принимают только гостей, путешествующих с деловыми целями.

Как проходят матчи