Марио Фернандес может летом завершить карьеру

Защитник «Зенита» Марио Фернандес может завершить карьеру по окончании сезона, сообщает РИА «Новости».

По сведениям источника, 34-летний россиянин не сыграет из-за травмы до конца сезона и рассматривает возможность завершить карьеру. Сообщается, что «Зенит» будет готов продолжить сотрудничество с защитником, если тот решит не уходить из футбола.

Фернандес перешел в «Зенит» летом 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 18 матчей и отметился желтой карточкой.