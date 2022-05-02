«Вильярреал» — «Ливерпуль»: Мане сделает еще один шаг к «Золотому мячу»?
3 мая 2022 года состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Вильярреал» примет «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Эстадио де ла Керамика» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Начало эфира — в 21.45 мск. Первая игра завершилась победой команды Юргена Клоппа со счетом 2:0.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль» 3 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитом встречи. На победу «Ливерпуля» можно поставить с коэффициентом 1.70 — это около 58% вероятности. На ничью доступна котировка 4.20 (23%), на успех «Вильярреала» — 4.80 (19%).
Считаете, что испанцы сдержат суператаку соперника? 1Х идет за 2.23.
На игру предложен большой выбор ставок с форой:
В первой встрече «Ливерпуль» забил два мяча, но не реализовал море моментов. ИТБ (2.5) доступен за 3.10, у «Вильярреала» тот же тотал идет за 8.60.
Пенальти можно взять за 2.40, удаление — за 4.00.
Аналитики считают наиболее вероятным итоговым счетом победу гостей 1:0 за 8.00.
«Вильярреал» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 3 мая 2022 года
В первом матче «Ливерпуль» долго не мог взломать бетонную оборону соперника, но срезка от ноги Первиса Эступиньяна сломала испанцам план на игру. В результате красные победили 2:0 и, по сути, решили задачу по выходу в финал. В плей-офф «Вильярреал» лишь раз забил больше одного мяча — в ответной игре 1/8 с «Ювентусом» (3:0). На индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча в предстоящей игре можно поставить за 3.00.
Еще одна проблема для команды Унаи Эмери — результативность «Ливерпуля». В этом году мерсисайдцы не забили только в одном матче — в ответной игре Лиги чемпионов против «Интера» (0:1). А сам «Вильярреал» пропускает чрезмерно много: из десяти последних встреч клуб завершил всухую только три.
Все, на что могут рассчитывать хозяева, — расслабленность соперника. «Ливерпуль» продолжает ожесточенную борьбу с «Сити» за победу в АПЛ и на ответный матч ЛЧ может выйти полуторным составом. Лидеры красных нуждаются в отдыхе. Тем более впереди еще финал Кубка Англии.
Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Ливерпуль»
У обычно прагматичного Унаи Эмери не остается вариантов, кроме как играть в атаку в ответном матче. Не исключено, что хозяева выйдут с двумя форвардами, как в большинстве домашних встреч. «Ливерпуль» свой гол в контратаке точно забьет — в этом нет сомнений. Но и «Вильярреал» должен отличиться — в этом году «желтая субмарина» на «Эстадио де ла Керамика» не отличилась только в игре с «Реалом».
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.69.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0