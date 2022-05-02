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«Вильярреал» — «Ливерпуль»: Мане сделает еще один шаг к «Золотому мячу»?

Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Ливерпуль» 3 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Садио Мане («Ливерпуль» ).
Фото Global Look Press

3 мая 2022 года состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Вильярреал» примет «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Эстадио де ла Керамика» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Начало эфира — в 21.45 мск. Первая игра завершилась победой команды Юргена Клоппа со счетом 2:0.

Лига чемпионов. 1/2 финала
03 мая, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Ливерпуль

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль» 3 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитом встречи. На победу «Ливерпуля» можно поставить с коэффициентом 1.70 — это около 58% вероятности. На ничью доступна котировка 4.20 (23%), на успех «Вильярреала» — 4.80 (19%).

Считаете, что испанцы сдержат суператаку соперника? 1Х идет за 2.23.

На игру предложен большой выбор ставок с форой:

  • Ф1(+1) идет за 1.72, а Ф2(-1) — за 2.20;

  • Ф1(+1.5) идет за 1.44, а Ф2(-1.5) — за 2.80;

В первой встрече «Ливерпуль» забил два мяча, но не реализовал море моментов. ИТБ (2.5) доступен за 3.10, у «Вильярреала» тот же тотал идет за 8.60.

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Пенальти можно взять за 2.40, удаление — за 4.00.

Аналитики считают наиболее вероятным итоговым счетом победу гостей 1:0 за 8.00.

«Вильярреал» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 3 мая 2022 года

В первом матче «Ливерпуль» долго не мог взломать бетонную оборону соперника, но срезка от ноги Первиса Эступиньяна сломала испанцам план на игру. В результате красные победили 2:0 и, по сути, решили задачу по выходу в финал. В плей-офф «Вильярреал» лишь раз забил больше одного мяча — в ответной игре 1/8 с «Ювентусом» (3:0). На индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча в предстоящей игре можно поставить за 3.00.

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Еще одна проблема для команды Унаи Эмери — результативность «Ливерпуля». В этом году мерсисайдцы не забили только в одном матче — в ответной игре Лиги чемпионов против «Интера» (0:1). А сам «Вильярреал» пропускает чрезмерно много: из десяти последних встреч клуб завершил всухую только три.

Все, на что могут рассчитывать хозяева, — расслабленность соперника. «Ливерпуль» продолжает ожесточенную борьбу с «Сити» за победу в АПЛ и на ответный матч ЛЧ может выйти полуторным составом. Лидеры красных нуждаются в отдыхе. Тем более впереди еще финал Кубка Англии.

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Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Ливерпуль»

У обычно прагматичного Унаи Эмери не остается вариантов, кроме как играть в атаку в ответном матче. Не исключено, что хозяева выйдут с двумя форвардами, как в большинстве домашних встреч. «Ливерпуль» свой гол в контратаке точно забьет — в этом нет сомнений. Но и «Вильярреал» должен отличиться — в этом году «желтая субмарина» на «Эстадио де ла Керамика» не отличилась только в игре с «Реалом».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.69.

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1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
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28.02 19:00
Зенит – Рубин
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