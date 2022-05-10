Родри о вылете из Лиги чемпионов: «Ждешь выхода в финал восемь месяцев, а в последнюю минуту он исчезает. Таков футбол»

Родри считает, что после вылета из Лиги чемпионов «Манчестер Сити» нужно переключиться на АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о вылете команды из Лиги чемпионов.

«Это было похоже на войну, — приводит слова Родри Goal. — Ты постоянно думаешь о том, что произошло. Это тяжело. Ждешь выхода в финал восемь месяцев, а в последнюю минуту он исчезает. Таким было поражение от «Реала». Таков футбол«.

Полузащитник отметил, что «Манчестер Сити» нужно переключиться на английскую премьер-лигу (АПЛ).

«Мы блестяще сыграл с «Ньюкаслом» (5:0) и должны продолжать двигаться дальше. Мы ничего не ожидаем от «Ливерпуля», и мы должны продолжать двигаться дальше. У «Манчестер Сити» впереди три финала, и мы должны закончить сезон так, как заслуживаем», — сказал он.

«Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала, проиграв «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 5:6. В финале турнира «Реал» сыграет с «Ливерпулем».

После 35 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 86 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции располагается «Ливерпуль» с 83 баллами.