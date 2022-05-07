Гвардиола: «Если бы «Манчестер Сити» выиграл Лигу Чемпионов, все говорили бы, что дело в деньгах»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, усилит ли вылет из Лиги чемпионов его голод до трофеев.

«Нет, я всегда хочу их брать, — приводит слова Гвардиолы Sky Sports. — Я не могу провести год в мыслях о том, как счастлив. Если бы «Манчестер Сити» выиграл Лигу Чемпионов, все говорили бы, что дело в деньгах, а не в нашей усердной работе«.

По мнению тренера, вылет из Лиги чемпионов поможет «Манчестер Сити».

«Игроки пока этого не понимают, но это подарок для нас. Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов и играть в финале, но для этого нужно стать лучше, чем мы были в Мадриде. Нет слов, чтобы описать наши чувства сейчас. Нужно просто время и хороший сон, а затем надо сконцентрироваться на следующей цели. В субботу мы проведем время вместе и поговорим о том, что мы за команда, что мы сделали, чтобы попасть в полуфинал Лиги чемпионов. Из-за таких моментов я горжусь, что работаю в «Манчестер Сити», — сказал он.

«Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала, проиграв «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 5:6. В финале турнира «Реал» сыграет с «Ливерпулем».