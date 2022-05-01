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«Байер» — «Айнтрахт»: Азмун и Шик побьют полуфиналиста Лиги Европы

Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Айнтрахт» 2 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Сердар Азмун («Байер»).
Фото Global Look Press
Экс-нападающий «Зенита» набрал хорошую форму.

2 мая 2022 года полуфиналист Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет на выезде с «Байером». Матч 32-го тура чемпионата Германии пройдет на «Бай-Арене» и начнется в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Начало трансляции — в 21.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
02 мая, 21:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Айнтрахт Ф

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Байер» — «Айнтрахт» 2 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безоговорочным фаворитом встречи. На победу «Байера» можно поставить с коэффициентом 1.40, это примерно 71% вероятности исхода. Самая высокая котировка на успех гостей — 7.70 (12%). Ничья идет за чуть меньшие 5.20 (17%).

На то, что «Айнтрахт» не проиграет, можно поставить за 3.10.

Также в линии представлено множество вариантов ставки с форой:

  • Ф1(-1) идет за 1.60, Ф2(+1) — за 2.43;
  • Ф1(-1.5) идет за 2.00, Ф2(+1.5) — за 1.80.
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«Байер» — третья по результативности команда бундеслиги (72 гола). Поэтому на ТБ 2.5 в матче коэффициент невысокий — 1.43. Обратный вариант доступен за 2.80.

«Байер» — «Айнтрахт»: прогноз и анализ матча 32-го тура бундеслиги 2 мая 2022 года

«Фармацевты» в предыдущем туре разгромили «Гройтер Фюрт» 4:1, но это не значит, что команда находится в отличной форме. До этого случились поражение от «Лейпцига» (0:1) и ничья с «Бохумом» (0:0), а в середине марта «Байер» проиграл три матча подряд. Поэтому последняя победа больше похожа на всплеск. Но в ближайшем матче у команды будет шанс опровергнуть это утверждение.

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«Айнтрахт» тоже нестабилен, но этому есть причина — выступление на два турнира. Франкфуртцы продолжают участвовать в Лиге Европы и в первом матче полуфинала выиграли в гостях у «Вест Хэма» (2:1). Результат неожиданный, потому что англичане здорово играют на родном стадионе и были фаворитами противостояния. Ответная игра уже через пару дней, и «Айнтрахту» нужно подойти к ней во всеоружии. Важнее всего — не потерять лидеров и по-максимуму сохранить силы. Поэтому против «Байера» наверняка выйдут резервисты.

Команда Оливера Глазнера немало пропускает — занимает шестое место по игре в обороне среди топ-10 бундеслиги. А «Байер» — третий по результативности (72 мяча, больше только у «Баварии» и «Боруссии» Д). На домашней арене против немотивированного соперника «львы» способны забить очень много. Стоит обратить внимание на ИТБ (2.5) за коэффициент 2.16.

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Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Айнтрахт»

В прошлом туре Сердар Азмун оформил первый мяч за «Байер» и сделал голевую передачу на Паулиньо. Иранец играет раскрепощенно и уже стал важным звеном в атаке команды. Пару ему составляет второй бомбардир Евро-2020 Патрик Шик, и вместе этот дуэт — грозная сила. Второму составу «Айнтрахта» будет очень сложно сдержать этих парней.

Рекомендуемая ставка: победа «Байера» с форой (-1) за 1.60.

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Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Байер
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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