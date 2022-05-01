Экс-нападающий «Зенита» набрал хорошую форму.

2 мая 2022 года полуфиналист Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет на выезде с «Байером». Матч 32-го тура чемпионата Германии пройдет на «Бай-Арене» и начнется в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Начало трансляции — в 21.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Байер» — «Айнтрахт» 2 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безоговорочным фаворитом встречи. На победу «Байера» можно поставить с коэффициентом 1.40, это примерно 71% вероятности исхода. Самая высокая котировка на успех гостей — 7.70 (12%). Ничья идет за чуть меньшие 5.20 (17%).

На то, что «Айнтрахт» не проиграет, можно поставить за 3.10.

Также в линии представлено множество вариантов ставки с форой:

Ф1(-1) идет за 1.60 , Ф2(+1) — за 2.43 ;

Ф1(-1.5) идет за 2.00 , Ф2(+1.5) — за 1.80 .

«Байер» — третья по результативности команда бундеслиги (72 гола). Поэтому на ТБ 2.5 в матче коэффициент невысокий — 1.43. Обратный вариант доступен за 2.80.

«Байер» — «Айнтрахт»: прогноз и анализ матча 32-го тура бундеслиги 2 мая 2022 года

«Фармацевты» в предыдущем туре разгромили «Гройтер Фюрт» 4:1, но это не значит, что команда находится в отличной форме. До этого случились поражение от «Лейпцига» (0:1) и ничья с «Бохумом» (0:0), а в середине марта «Байер» проиграл три матча подряд. Поэтому последняя победа больше похожа на всплеск. Но в ближайшем матче у команды будет шанс опровергнуть это утверждение.

«Айнтрахт» тоже нестабилен, но этому есть причина — выступление на два турнира. Франкфуртцы продолжают участвовать в Лиге Европы и в первом матче полуфинала выиграли в гостях у «Вест Хэма» (2:1). Результат неожиданный, потому что англичане здорово играют на родном стадионе и были фаворитами противостояния. Ответная игра уже через пару дней, и «Айнтрахту» нужно подойти к ней во всеоружии. Важнее всего — не потерять лидеров и по-максимуму сохранить силы. Поэтому против «Байера» наверняка выйдут резервисты.

Команда Оливера Глазнера немало пропускает — занимает шестое место по игре в обороне среди топ-10 бундеслиги. А «Байер» — третий по результативности (72 мяча, больше только у «Баварии» и «Боруссии» Д). На домашней арене против немотивированного соперника «львы» способны забить очень много. Стоит обратить внимание на ИТБ (2.5) за коэффициент 2.16.

Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Айнтрахт»

В прошлом туре Сердар Азмун оформил первый мяч за «Байер» и сделал голевую передачу на Паулиньо. Иранец играет раскрепощенно и уже стал важным звеном в атаке команды. Пару ему составляет второй бомбардир Евро-2020 Патрик Шик, и вместе этот дуэт — грозная сила. Второму составу «Айнтрахта» будет очень сложно сдержать этих парней.

Рекомендуемая ставка: победа «Байера» с форой (-1) за 1.60.