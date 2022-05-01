«Байер» — «Айнтрахт»: Азмун и Шик побьют полуфиналиста Лиги Европы
2 мая 2022 года полуфиналист Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет на выезде с «Байером». Матч 32-го тура чемпионата Германии пройдет на «Бай-Арене» и начнется в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Начало трансляции — в 21.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Байер» — «Айнтрахт» 2 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безоговорочным фаворитом встречи. На победу «Байера» можно поставить с коэффициентом 1.40, это примерно 71% вероятности исхода. Самая высокая котировка на успех гостей — 7.70 (12%). Ничья идет за чуть меньшие 5.20 (17%).
На то, что «Айнтрахт» не проиграет, можно поставить за 3.10.
Также в линии представлено множество вариантов ставки с форой:
«Байер» — третья по результативности команда бундеслиги (72 гола). Поэтому на ТБ 2.5 в матче коэффициент невысокий — 1.43. Обратный вариант доступен за 2.80.
«Байер» — «Айнтрахт»: прогноз и анализ матча 32-го тура бундеслиги 2 мая 2022 года
«Фармацевты» в предыдущем туре разгромили «Гройтер Фюрт» 4:1, но это не значит, что команда находится в отличной форме. До этого случились поражение от «Лейпцига» (0:1) и ничья с «Бохумом» (0:0), а в середине марта «Байер» проиграл три матча подряд. Поэтому последняя победа больше похожа на всплеск. Но в ближайшем матче у команды будет шанс опровергнуть это утверждение.
«Айнтрахт» тоже нестабилен, но этому есть причина — выступление на два турнира. Франкфуртцы продолжают участвовать в Лиге Европы и в первом матче полуфинала выиграли в гостях у «Вест Хэма» (2:1). Результат неожиданный, потому что англичане здорово играют на родном стадионе и были фаворитами противостояния. Ответная игра уже через пару дней, и «Айнтрахту» нужно подойти к ней во всеоружии. Важнее всего — не потерять лидеров и по-максимуму сохранить силы. Поэтому против «Байера» наверняка выйдут резервисты.
Команда Оливера Глазнера немало пропускает — занимает шестое место по игре в обороне среди топ-10 бундеслиги. А «Байер» — третий по результативности (72 мяча, больше только у «Баварии» и «Боруссии» Д). На домашней арене против немотивированного соперника «львы» способны забить очень много. Стоит обратить внимание на ИТБ (2.5) за коэффициент 2.16.
Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Айнтрахт»
В прошлом туре Сердар Азмун оформил первый мяч за «Байер» и сделал голевую передачу на Паулиньо. Иранец играет раскрепощенно и уже стал важным звеном в атаке команды. Пару ему составляет второй бомбардир Евро-2020 Патрик Шик, и вместе этот дуэт — грозная сила. Второму составу «Айнтрахта» будет очень сложно сдержать этих парней.
Рекомендуемая ставка: победа «Байера» с форой (-1) за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
10
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0