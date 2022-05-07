Гвардиола рассказал о своих эмоциях после вылета «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих эмоциях после вылета из Лиги чемпионов.

«Жизнь — это не всегда хорошие моменты, — приводит слова Гвардиолы Sky Sports. — Особенно в спорте плохих моментов больше, чем хороших. Иногда в таких ситуациях я чувствую себя комфортнее, чем в успешные периоды. Мне комфортно справляться с такими ситуациями».

«Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала, проиграв «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 5:6. В финале турнира «Реал» сыграет с «Ливерпулем».