Москвичи чересчур плохо играют в обороне.

4 мая 2022 года в РПЛ состоится отложенный матч 19-го тура между «Краснодаром» и «Локомотивом». Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте match.tv и телеканале «Матч! Премьер». Начало эфира — в 18.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 4 мая 2022 года

В первом круге москвичи победили 2:1, и они же оказались фаворитами предстоящего матча. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили возможный успех «Локо» коэффициентом 2.60, это примерно 38% вероятности. Чуть выше котировка на победу «Краснодара» — 2.75 (36%). Ничью можно взять за 3.50 (28%).

Хотите угадать победителя, но не желаете рисковать? Ф1(0) идет за 1.98, Ф2(0) — за 1.88. В случае «мирного исхода» ставку рассчитают с коэффициентом 1.00.

На то, что «Краснодар» не проиграет, можно поставить за 1.53.

В линии доступны варианты ставок на голы:

ТБ 2.5 идет за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.83;

ТБ 3.5 идет за 3.60, ТМ 3.5 — за 1.30.

В последней встрече между командами не было ни удаления, ни пенальти. Поставить на 11-метровый можно за 2.35, а на красную карточку — за 2.95.

«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 19-го тура РПЛ 4 мая 2022 года

Краснодарцы в матче 27-го тура добились выдающегося результата — обыграли 2:1 набравший ход «Ростов». «Быки» прервали 4-матчевую победную серию команды Валерия Карпина, хотя уступали уже к четвертой минуте. Три очка добыты, но исход обманчив — ростовчане были интереснее и упустили слишком много возможностей сравнять счет.

С учетом поражения «Локомотива» в Санкт-Петербурге «Краснодар» перепрыгнул на пятую строчку и стал главным преследователем ЦСКА. В случае победы в ближайшем матче отставание «быков» от армейцев сократится до двух очков.

Москвичи после прихода Заура Хапова не прибавили и рискуют завершить сезон в середине таблицы. Клуб набирает очки исключительно усилиями отдельных исполнителей — в конце зимы и начале апреля тащил Изидор, в матче против «Нижнего Новгорода» проявил себя Жемалетдинов. При этом с командной игрой у красно-зеленых большие проблемы.

Надежда «Локомотива» на то, что «Краснодар» не починит оборону. Из последних десяти игр «быки» пропустили в девяти. На гол «железнодорожников» в предстоящей встрече можно поставить с коэффициентом 1.32.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Локомотив»

«Краснодару» тяжело дается вторая половина сезона, но и «Локомотив» прилично буксует. Командам повезло, что набранных до перерыва очков хватает, чтобы бороться за места наверху таблицы. Самые большие проблемы и у краснодарцев, и у москвичей — в обороне, где много новичков и молодых игроков. Они сыграют важную роль в предстоящем матче и подарят болельщикам не один забитый мяч.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.82.