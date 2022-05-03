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«Краснодар» — «Локомотив»: Изидора и Жемалетдинова не хватит для победы над командой Галицкого?

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Локомотив» 4 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Локомотив».
Фото Global Look Press
Москвичи чересчур плохо играют в обороне.

4 мая 2022 года в РПЛ состоится отложенный матч 19-го тура между «Краснодаром» и «Локомотивом». Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте match.tv и телеканале «Матч! Премьер». Начало эфира — в 18.55 мск.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
04 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 4 мая 2022 года

В первом круге москвичи победили 2:1, и они же оказались фаворитами предстоящего матча. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили возможный успех «Локо» коэффициентом 2.60, это примерно 38% вероятности. Чуть выше котировка на победу «Краснодара» — 2.75 (36%). Ничью можно взять за 3.50 (28%).

Хотите угадать победителя, но не желаете рисковать? Ф1(0) идет за 1.98, Ф2(0) — за 1.88. В случае «мирного исхода» ставку рассчитают с коэффициентом 1.00.

На то, что «Краснодар» не проиграет, можно поставить за 1.53.

В линии доступны варианты ставок на голы:

  • ТБ 2.5 идет за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.83;

  • ТБ 3.5 идет за 3.60, ТМ 3.5 — за 1.30.

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В последней встрече между командами не было ни удаления, ни пенальти. Поставить на 11-метровый можно за 2.35, а на красную карточку — за 2.95.

«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 19-го тура РПЛ 4 мая 2022 года

Краснодарцы в матче 27-го тура добились выдающегося результата — обыграли 2:1 набравший ход «Ростов». «Быки» прервали 4-матчевую победную серию команды Валерия Карпина, хотя уступали уже к четвертой минуте. Три очка добыты, но исход обманчив — ростовчане были интереснее и упустили слишком много возможностей сравнять счет.

С учетом поражения «Локомотива» в Санкт-Петербурге «Краснодар» перепрыгнул на пятую строчку и стал главным преследователем ЦСКА. В случае победы в ближайшем матче отставание «быков» от армейцев сократится до двух очков.

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Москвичи после прихода Заура Хапова не прибавили и рискуют завершить сезон в середине таблицы. Клуб набирает очки исключительно усилиями отдельных исполнителей — в конце зимы и начале апреля тащил Изидор, в матче против «Нижнего Новгорода» проявил себя Жемалетдинов. При этом с командной игрой у красно-зеленых большие проблемы.

Надежда «Локомотива» на то, что «Краснодар» не починит оборону. Из последних десяти игр «быки» пропустили в девяти. На гол «железнодорожников» в предстоящей встрече можно поставить с коэффициентом 1.32.

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Локомотив»

«Краснодару» тяжело дается вторая половина сезона, но и «Локомотив» прилично буксует. Командам повезло, что набранных до перерыва очков хватает, чтобы бороться за места наверху таблицы. Самые большие проблемы и у краснодарцев, и у москвичей — в обороне, где много новичков и молодых игроков. Они сыграют важную роль в предстоящем матче и подарят болельщикам не один забитый мяч.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.82.

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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 6
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 22 1 4
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