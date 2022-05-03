«Краснодар» — «Локомотив»: Изидора и Жемалетдинова не хватит для победы над командой Галицкого?
4 мая 2022 года в РПЛ состоится отложенный матч 19-го тура между «Краснодаром» и «Локомотивом». Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте match.tv и телеканале «Матч! Премьер». Начало эфира — в 18.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 4 мая 2022 года
В первом круге москвичи победили 2:1, и они же оказались фаворитами предстоящего матча. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили возможный успех «Локо» коэффициентом 2.60, это примерно 38% вероятности. Чуть выше котировка на победу «Краснодара» — 2.75 (36%). Ничью можно взять за 3.50 (28%).
Хотите угадать победителя, но не желаете рисковать? Ф1(0) идет за 1.98, Ф2(0) — за 1.88. В случае «мирного исхода» ставку рассчитают с коэффициентом 1.00.
На то, что «Краснодар» не проиграет, можно поставить за 1.53.
В линии доступны варианты ставок на голы:
В последней встрече между командами не было ни удаления, ни пенальти. Поставить на 11-метровый можно за 2.35, а на красную карточку — за 2.95.
«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 19-го тура РПЛ 4 мая 2022 года
Краснодарцы в матче 27-го тура добились выдающегося результата — обыграли 2:1 набравший ход «Ростов». «Быки» прервали 4-матчевую победную серию команды Валерия Карпина, хотя уступали уже к четвертой минуте. Три очка добыты, но исход обманчив — ростовчане были интереснее и упустили слишком много возможностей сравнять счет.
С учетом поражения «Локомотива» в Санкт-Петербурге «Краснодар» перепрыгнул на пятую строчку и стал главным преследователем ЦСКА. В случае победы в ближайшем матче отставание «быков» от армейцев сократится до двух очков.
Москвичи после прихода Заура Хапова не прибавили и рискуют завершить сезон в середине таблицы. Клуб набирает очки исключительно усилиями отдельных исполнителей — в конце зимы и начале апреля тащил Изидор, в матче против «Нижнего Новгорода» проявил себя Жемалетдинов. При этом с командной игрой у красно-зеленых большие проблемы.
Надежда «Локомотива» на то, что «Краснодар» не починит оборону. Из последних десяти игр «быки» пропустили в девяти. На гол «железнодорожников» в предстоящей встрече можно поставить с коэффициентом 1.32.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Локомотив»
«Краснодару» тяжело дается вторая половина сезона, но и «Локомотив» прилично буксует. Командам повезло, что набранных до перерыва очков хватает, чтобы бороться за места наверху таблицы. Самые большие проблемы и у краснодарцев, и у москвичей — в обороне, где много новичков и молодых игроков. Они сыграют важную роль в предстоящем матче и подарят болельщикам не один забитый мяч.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.82.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0