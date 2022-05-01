Криш покинет команду, если манкунианцы останутся без еврокубков.

2 мая 2022 года «Манчестер Юнайтед» постарается прервать серию из трех матчей без побед. Игра против «Брентфорда» пройдет на «Олд Траффорд» и начнется в 22.00 мск. Обслужит ее 37-летний арбитр из Манчестера Крис Кавана.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Брентфорд» 2 мая 2022 года

Манкунианцы — фавориты встречи. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили возможную победу команды Ральфа Рангника коэффициентом 1.74, это около 57% вероятности исхода. На успех «Брентфорда» можно поставить за 4.50 (20%), на ничью — за 4.20 (23%).

Считаете, что гости наберут очки на «Олд Траффорд»? Котировка на Х2 — 2.17.

Также можно подстраховать «Брентфорд» ставкой с форой: Ф2(+1.5) идет за 1.40, обратные Ф1(-1.5) — за 3.00.

На то, что в матче будет забито три и более мяча, — коэффициент 1.70. На ТМ 2.5 — 2.23. А вариант «обе забьют» можно взять за 1.68.

В первом круге соперники сыграли со счетом 3:1 в пользу «МЮ», но ни один гол не пришел с пенальти. Поставить на 11-метровый в предстоящей встрече предложено за 2.50.

«МЮ» — «Брентфорд»: прогноз и анализ матча 35-го тура АПЛ 2 мая 2022 года

«Манчестер Юнайтед» откровенно поплыл во второй половине сезона. С февраля количество побед можно пересчитать по пальцам руки — четыре, а неудач было слишком много — шесть. «Дьяволы» не выиграли ни одного топ-матча: уступили «Ливерпулю», «Арсеналу» и «Сити» с общим счетом 2:11. Только в прошлом туре случилась ничья с «Челси», и то манкунианцам пришлось отыгрываться — 1:1.

Самое страшное для «МЮ» — утраченные шансы попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон. Отставание от «Арсенала» — пять очков, но у «канониров» два матча в запасе. На пятой строчке окопался «Тоттенхэм», у которого тоже есть лишние игры. Весь май фанатам манкунианцев предстоит грустить и надеяться, что клуб отстоит хотя бы шестую позицию. На нее претендуют «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».

Единственный луч света в темном манчестерском царстве — Криштиану Роналду. В матче с «Челси» португалец забил 17-й мяч в сезоне и в очередной раз принес команде хоть какие-то очки. На то, что Криш отличится снова, можно поставить с коэффициентом 2.00.

Хотя сделать это будет непросто, потому что «Брентфорд» достаточно колючий соперник. В семи последних встречах «пчелы» добились пяти побед, в том числе разгромили «Челси» 4:1. Но их большая проблема, если вынести за скобки последние пару матчей, — игра на выезде. По набранным в гостях очкам «Брентфорд» стоит во втором десятке АПЛ.

Прогноз и ставка на матч «МЮ» — «Брентфорд»

«Ман Юнайтед» больше нельзя позориться. Поражения от топов из-за плохой формы и проблем внутри коллектива фанаты простят, в отличие от потенциальной неудачи с «Брентфордом». Тем более нужно отстоять место, которое позволит сыграть в еврокубках. Если «красные дьяволы» провалят и эту задачу, то попрощаются с Криштиану Роналду. Это для них — самая большая трагедия.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.74.