«МЮ» — «Брентфорд»: гости завершат карьеру Роналду на «Олд Траффорд»?
2 мая 2022 года «Манчестер Юнайтед» постарается прервать серию из трех матчей без побед. Игра против «Брентфорда» пройдет на «Олд Траффорд» и начнется в 22.00 мск. Обслужит ее 37-летний арбитр из Манчестера Крис Кавана.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Брентфорд» 2 мая 2022 года
Манкунианцы — фавориты встречи. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили возможную победу команды Ральфа Рангника коэффициентом 1.74, это около 57% вероятности исхода. На успех «Брентфорда» можно поставить за 4.50 (20%), на ничью — за 4.20 (23%).
Считаете, что гости наберут очки на «Олд Траффорд»? Котировка на Х2 — 2.17.
Также можно подстраховать «Брентфорд» ставкой с форой: Ф2(+1.5) идет за 1.40, обратные Ф1(-1.5) — за 3.00.
На то, что в матче будет забито три и более мяча, — коэффициент 1.70. На ТМ 2.5 — 2.23. А вариант «обе забьют» можно взять за 1.68.
В первом круге соперники сыграли со счетом 3:1 в пользу «МЮ», но ни один гол не пришел с пенальти. Поставить на 11-метровый в предстоящей встрече предложено за 2.50.
«МЮ» — «Брентфорд»: прогноз и анализ матча 35-го тура АПЛ 2 мая 2022 года
«Манчестер Юнайтед» откровенно поплыл во второй половине сезона. С февраля количество побед можно пересчитать по пальцам руки — четыре, а неудач было слишком много — шесть. «Дьяволы» не выиграли ни одного топ-матча: уступили «Ливерпулю», «Арсеналу» и «Сити» с общим счетом 2:11. Только в прошлом туре случилась ничья с «Челси», и то манкунианцам пришлось отыгрываться — 1:1.
Самое страшное для «МЮ» — утраченные шансы попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон. Отставание от «Арсенала» — пять очков, но у «канониров» два матча в запасе. На пятой строчке окопался «Тоттенхэм», у которого тоже есть лишние игры. Весь май фанатам манкунианцев предстоит грустить и надеяться, что клуб отстоит хотя бы шестую позицию. На нее претендуют «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».
Единственный луч света в темном манчестерском царстве — Криштиану Роналду. В матче с «Челси» португалец забил 17-й мяч в сезоне и в очередной раз принес команде хоть какие-то очки. На то, что Криш отличится снова, можно поставить с коэффициентом 2.00.
Хотя сделать это будет непросто, потому что «Брентфорд» достаточно колючий соперник. В семи последних встречах «пчелы» добились пяти побед, в том числе разгромили «Челси» 4:1. Но их большая проблема, если вынести за скобки последние пару матчей, — игра на выезде. По набранным в гостях очкам «Брентфорд» стоит во втором десятке АПЛ.
Прогноз и ставка на матч «МЮ» — «Брентфорд»
«Ман Юнайтед» больше нельзя позориться. Поражения от топов из-за плохой формы и проблем внутри коллектива фанаты простят, в отличие от потенциальной неудачи с «Брентфордом». Тем более нужно отстоять место, которое позволит сыграть в еврокубках. Если «красные дьяволы» провалят и эту задачу, то попрощаются с Криштиану Роналду. Это для них — самая большая трагедия.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
10
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0