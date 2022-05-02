PGL Major Antwerp 2022: NAVI не боготворят впервые за три сезона

9 мая стартует дебютный мейджор по CS:GO в 2022-м с призовым фондом в $ 1 000 000. «Спорт-Экспресс» совместно с экспертами оценил шансы команд на победу в чемпионате.

Вплоть до конца 2021-го на просцене господствовали Natus Vincere. Парни стали лучшим на 13 крупных турнирах, включая два BLAST World Final и PGL Major Stockholm 2021.

С наступлением нового года русско-украинский состав сдал позиции, сменив топ-1 на топ-3/4.

Главные претенденты на полмиллиона долларов

$ 500 000 — половина от общих призовых и награда за первое место PGL Major Antwerp 2022. Разжиться такой суммой мечтает каждая команда, но высокие шансы, по мнению аналитиков БЕТСИТИ, есть только у троих.

FaZe Clan принадлежат трофеи обоих топ-чемпионатов этого года — Intel Extreme Masters XVI — Katowice и ESL Pro League Season 15. Взять победу сквада можно за 2.65.

За NAVI тянется шлейф прошлогодних заслуг. Звезде сквада s1mple по-прежнему нет равных на профессиональной сцене, но остальные игроки просели. В основном морально. Если составу удастся поднять командный дух, возвращение в лидеры обеспечено. Поставить на камбэк можно с коэффициентом 3.00.

Cloud9 — серебряный призер Funspark ULTI 2021 и до недавнего времени самый перспективный состав России. Неделю назад его выкупили американцы, позволив парням играть без опаски за карьеру. Минус эмоциональный фактор, плюс мотивация для мощного дебюта под новым тегом. Вероятность триумфа команды оценивается котировкой 6.00.

Претенденты прозапас

Heroic — третьи в Катовице, первые по итогу RMR A и третьи на BLAST Premier: Spring European Showdown 2022. Коэффициент на датчан составляет 8.00.

G2 стали четвертыми на BLAST Premier: Spring Groups 2022, вторыми на Intel Extreme Masters XVI — Katowice и заняли пятую строчку в европейском RMR. Победа немецкой пятерки доступна за 10.0.

Ninjas in Pyjamas завоевали три бронзы: на ESL Pro League Season 15, PGL Major Antwerp 2022: European RMR B и BLAST Premier: Spring European Showdown 2022. Коэффициент на них также 10.0.

Шансы ближайших конкурентов команд на победу в PGL Major Antwerp 2022 аналитики букмекерской компании оценили так: