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Чеферин: «Бензема — один из самых недооцененных футболистов в истории»

Президент УЕФА назвал Бензема одним из самых недооцененных футболистов в истории
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов.

«Нужно будет спросить у них, как это возможно, — приводит слова Чеферина AS. — На мой взгляд, Бензема — один из самых недооцененных футболистов в истории. Карим потрясающий игрок. И у «Реала» есть Модрич, который чем старше становится, тем лучше играет. Это опытная команда. Можно сказать, что им немного повезло в некоторых играх, но повезти может в одной встрече, а не во всех«.

Также президент УЕФА прокомментировал мнение о том, что Бензема не получает того признания, которого заслуживает.

«Сейчас Бензема получает все больше и больше признания. Карим всегда был в чьей-то тени. Удивительно, как он находит способ забивать, даже когда кажется, что это невозможно», — сказал он.

В нынешнем сезоне нападающий забил 43 мяча и отдал 13 результативных передач в 43 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт 34-летнего француза с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

По итогам двух матчей 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» победил «Манчестер Сити» со счетом 6:5. В финале турнира мадридская команда сыграет с «Ливерпулем».

Источник: https://as.com/futbol/2022/05/07/internacional/1651898923_832103.html

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Карим Бензема
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УЕФА
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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