Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов.

«Нужно будет спросить у них, как это возможно, — приводит слова Чеферина AS. — На мой взгляд, Бензема — один из самых недооцененных футболистов в истории. Карим потрясающий игрок. И у «Реала» есть Модрич, который чем старше становится, тем лучше играет. Это опытная команда. Можно сказать, что им немного повезло в некоторых играх, но повезти может в одной встрече, а не во всех«.

Также президент УЕФА прокомментировал мнение о том, что Бензема не получает того признания, которого заслуживает.

«Сейчас Бензема получает все больше и больше признания. Карим всегда был в чьей-то тени. Удивительно, как он находит способ забивать, даже когда кажется, что это невозможно», — сказал он.

В нынешнем сезоне нападающий забил 43 мяча и отдал 13 результативных передач в 43 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт 34-летнего француза с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

По итогам двух матчей 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» победил «Манчестер Сити» со счетом 6:5. В финале турнира мадридская команда сыграет с «Ливерпулем».