Эвра считает, что футболисты переходят в «Манчестер Сити» только ради денег

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра сравнил «Манчестер Сити» с «Реалом».

«Дейсвительно, «Манчестер Сити» допустил ошибку против «Реала», — приводит слова Эвра Marca со ссылкой на Prime Video. — Они сломлены. Это напоминает мне «ПСЖ».

По мнению экс-защитника, «Манчестер Сити» и «ПСЖ» держатся лишь на деньгах.

«У «Реала» есть деньги и история, а у «Манчестер Сити» — только деньги. Игроки переходят туда только ради них. Конечно, они завоевывают трофеи, но игрок выбирает этот клуб только потому, что там платят больше», — сказал он.

«Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала, проиграв «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 5:6. В финале турнира «Реал» сыграет с «Ливерпулем».