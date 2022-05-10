Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:49

Эвра: «У «Реала» есть деньги и история, а у «Сити» — только деньги. Игроки переходят туда только ради них»

Эвра считает, что футболисты переходят в «Манчестер Сити» только ради денег
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра сравнил «Манчестер Сити» с «Реалом».

«Дейсвительно, «Манчестер Сити» допустил ошибку против «Реала», — приводит слова Эвра Marca со ссылкой на Prime Video. — Они сломлены. Это напоминает мне «ПСЖ».

По мнению экс-защитника, «Манчестер Сити» и «ПСЖ» держатся лишь на деньгах.

«У «Реала» есть деньги и история, а у «Манчестер Сити» — только деньги. Игроки переходят туда только ради них. Конечно, они завоевывают трофеи, но игрок выбирает этот клуб только потому, что там платят больше», — сказал он.

«Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала, проиграв «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 5:6. В финале турнира «Реал» сыграет с «Ливерпулем».

Источник: https://www.marca.com/futbol/premier-league/2022/05/10/6279faae268e3ec95c8b45ed.html
Патрис Эвра
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
2
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Ужас по имени «Тосно», «слив» Глушакова и начало «смуты». Вспоминаем последний полуфинал Кубка России с участием «Спартака»
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/2 финала
Родри о вылете из Лиги чемпионов: «Ждешь выхода в финал восемь месяцев, а в последнюю минуту он исчезает. Таков футбол»
Гвардиола об эмоциях после вылета «Ман Сити» из Лиги чемпионов: «Жизнь — это не всегда хорошие моменты»
Чеферин: «Бензема — один из самых недооцененных футболистов в истории»
Гвардиола: «Если бы «Манчестер Сити» выиграл Лигу Чемпионов, все говорили бы, что дело в деньгах»
Клопп о вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов: «Это большой удар. Все были готовы выключить телевизор»
Родриго рассказал, что Бензема предлагал ему пробить пенальти в матче с «Манчестер Сити»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал «Ливерпуль» — «Реал»
Родри о вылете из Лиги чемпионов: «Ждешь выхода в финал восемь месяцев, а в последнюю минуту он исчезает. Таков футбол»
Певица Камила Кабейо выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов
Анчелотти: «Я останусь в «Реале» до 80 лет, если не сойду с ума»
Гвардиола об эмоциях после вылета «Ман Сити» из Лиги чемпионов: «Жизнь — это не всегда хорошие моменты»
Чеферин: «Бензема — один из самых недооцененных футболистов в истории»
Гвардиола: «Если бы «Манчестер Сити» выиграл Лигу Чемпионов, все говорили бы, что дело в деньгах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эвра: «Манчестер Сити» нужны лидеры, но Гвардиоле они ни к чему»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 35 27 5 3 89-21 86
2
 Ливерпуль 35 25 8 2 87-23 83
3
 Челси 35 19 10 6 70-31 67
4
 Арсенал 35 21 3 11 56-42 66
5
 Тоттенхэм 35 19 5 11 60-40 62
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 35 15 5 15 35-34 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
11
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
12
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
13
 Астон Вилла 34 13 4 17 47-47 43
14
 Лестер 34 11 9 14 49-56 42
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 34 10 5 19 37-56 35
17
 Лидс 35 8 10 17 39-74 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 35 6 4 25 32-70 22
20
 Норвич 35 5 6 24 22-75 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 3 : 2
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 1 : 2
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 1 : 1
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 2 : 1
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
11.05 22:15
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 27 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 24 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости