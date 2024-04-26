Дюков: «У «Сочи» был выбор — выйти на матч или нет. Команда приняла решение играть»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с отравлением игроков «Сочи» перед матчем 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

«По регламенту перенос возможен. Но для этого должны быть обстоятельства форс-мажорные. Такие, например, как экстремальные погодные условия. У «Сочи» был выбор — выйти или не выйти на матч. Команда приняла решение выйти на игру. Решение должна принимать лига? Вполне возможно», — сказал Дюков.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов также поделился мнением о данном инциденте.

«После зимних историй мы предложили соотвествующий вариант, лига предложила на следующий сезон. Процедура начинается с заявления в РФС от лиги, РПЛ должна констатировать обстоятельства», — сказал Митрофанов.

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после матча с «Ахматом» выразил недовольство тем, что игра с грозненским клубом не была перенесена, несмотря на то что 14 игроков команды отравились.