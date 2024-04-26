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Сегодня, 17:01

Дюков: «У «Сочи» был выбор — выйти на матч или нет. Команда приняла решение играть»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Футболисты «Сочи».
Фото ФК «Сочи»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с отравлением игроков «Сочи» перед матчем 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

«По регламенту перенос возможен. Но для этого должны быть обстоятельства форс-мажорные. Такие, например, как экстремальные погодные условия. У «Сочи» был выбор — выйти или не выйти на матч. Команда приняла решение выйти на игру. Решение должна принимать лига? Вполне возможно», — сказал Дюков.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов также поделился мнением о данном инциденте.

«После зимних историй мы предложили соотвествующий вариант, лига предложила на следующий сезон. Процедура начинается с заявления в РФС от лиги, РПЛ должна констатировать обстоятельства», — сказал Митрофанов.

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после матча с «Ахматом» выразил недовольство тем, что игра с грозненским клубом не была перенесена, несмотря на то что 14 игроков команды отравились.

РПЛ
РФС
ФК Ахмат
ФК Сочи
Александр Дюков
Максим Митрофанов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

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 6
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

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Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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