Де Брейне о поражении от «Реала»: «Это были безумные 5 минут, которые просто не объяснить»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне после победы над «Вулверхэмптоном» (5:1) в 33-м туре чемпионата Англии ответил на вопросы журналистов Sky Sports о поражении от «Реала» в полуфианле Лиги чемпионов. Английская команда пропустила два гола — на 90-й и 91-й минутах встречи — и проиграла в ответном матче (1:2 д.в.) и вылетела из турнира.

«Очень сложно объяснить, потому что это были безумные 5 минут. Дело не в том, что мы играли плохо, это были 5 минут, которые мы просто не можем объяснить как игроки. В любом случае я был неуправляем на скамейке запасных. Чувствуешь себя в шоке, и ощущения неприятные. Что случилось, то случилось», — сказал де Брейне.

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем» 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.