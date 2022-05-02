Красные летят в третий финал турнира за пять лет.

Юрген Клопп и Унаи Эмери встретятся снова спустя всего неделю после первого матча. Победа со счетом 2:0 на «Энфилде» гарантировала «Ливерпулю» спокойствие перед второй частью битвы за финал Лиги чемпионов. «Вильярреал» дома будет агрессивен впереди и опасен. Добавить интереса матчу вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч «Вильярреал» — «Ливерпуль»

Ответный полуфинал состоится 3 мая 2022 года на «Эстадио де ла Керамика» в Испании. Обслужит его бригада арбитров во главе с голландцем Дэнни Маккели. Стартовый свисток в его исполнении прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru, телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» начнется в 21.45 мск.

«Вильярреал» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов 3 мая 2022 года

После поражения в первом матче Унаи Эмери не унывал и храбрился. «Нужно принять то, что произошло, и оптимистично настроиться на следующий матч. Мы можем доставить проблемы», — заявил он на пресс-конференции. Специалист не уточнил, что подразумевает под фразой «доставить проблемы» — не даст «Ливерпулю» выиграть второй матч или планирует побороться за финал. В любом случае его слова нужно воспринимать всерьез.

Эмери заработал имя благодаря удивительной цепкости и продуктивности в еврокубках. С 2014 года испанец четыре раза выиграл Лигу Европы — трижды с «Севильей» и с «Вильярреалом» в прошлом году. В Лиге чемпионов он впервые вышел в полуфинал. Объяснить прорыв «желтой субмарины» в главном еврокубке непросто. Одной из причин в шутку назвали новшество Унаи — якобы перед матчами он включает в раздевалке гимн Лиги Европы и тем самым поднимает боевой дух игроков.

Перед ответной встречей с «Ливерпулем» Эмери придется поставить композицию Михаэля Кадельбаха на повтор. В победные сезоны команды Унаи всего два раза отыгрывались после поражений в первом матче. Оба раза это удалось «Севилье» в розыгрыше-2013/14. В 1/8 красно-белые прошли дальше после 0:2 с «Бетисом», а в 1/4 — после 0:1 с «Порту». С тех пор пролетели восемь лет.

Сейчас у «Вильярреала» задача намного сложнее. «Ливерпуль» в 2022 году пропустил два и более мяча лишь в четырех из 28 матчей. Не забили красные только в одном — «Интеру» в ответной встрече ЛЧ (0:1).

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает команду Юргена Клоппа фаворитом предстоящей игры. Коэффициент на победу гостей — 1.73, это примерно 57% вероятности исхода. На «Вильярреал» — 4.90 (19%), на ничью — 4.10 (24%).

Тяжело представить успех испанского клуба на «Эстадио де ла Керамика» с учетом того, как складывался матч в Англии. «Ливерпуль» владел мячом 71% времени и не выпускал соперника с его половины. Мерсисайдцы нанесли 20 ударов по воротам Херонимо Рульи и позволили гостям провести всего одну стоящую атаку.

Ответный матч также пойдет по сценарию Юргена Клоппа, что бы ни подготовил для него Унаи Эмери. «Вильярреалу» нужно взять игру в руки и неистово атаковать, но в этом заключается главная опасность. Садио Мане, Мохамед Салах и Луис Диас очень хороши в контратаках. Остановить их на открытом пространстве будет нереально.

«Ливерпуль» ждет третий финал Лиги чемпионов за пять лет. Кажется, именно красные — новый гегемон турнира.

Прогноз от СЭ: ндивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1.5 мяча за 1.68.

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