«Спартак» против «Оренбурга» — самый будоражащий матч для клиентов PARI. Итоги первого тура РПЛ
Букмекерская компания PARI поделилась данными по итогам первого тура РПЛ. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных матчах тура для компании, а также о ставках клиентов.
Стартовал новый сезон главного футбольного первенства страны. Команды показали яркий и интересный футбол, и в каждой встрече зрители увидели как минимум по два гола. Только в одном матче из восьми зафиксирована ничья. И только в двух одна из команд не смогла забить. Стоит отметить яркий триумф «Краснодара» над «Динамо», волевую победу «Спартака» над «Оренбургом» в самой концовке матча, а также гостевое поражение ЦСКА от «Урала» и удачное возвращение «Рубина» в РПЛ: казанцы чуть не увезли победу над «Локомотивом» из Москвы, но в итоге довольствовались ничьей.
Лучшие и худшие матчи по обороту и прибыли
Лучшим матчем первого турнира РПЛ по обороту стала битва между «Спартаком» и «Оренбургом». Москвичи открыли счет перед уходом на перерыв, а во втором тайме сначала оренбуржцы перевернули игру и вышли вперед, а затем красно-белые дожали гостей и вырвали победу. На эту встречу пришлось более 15% от всего объема пари на матчи премьер-лиги.
Меньше всего клиенты ставили на матч «Сочи» — «Балтика», несмотря на то что калининградцы впервые сыграли в высшей лиге спустя 25 лет. На встречу сочинцев с командой Сергея Игнашевича пришлось почти 8% от всего оборота ставок на первый тур.
Самым прибыльным матчем для PARI ожидаемо оказалась встреча «Урала» с ЦСКА, в которой екатеринбуржцы сенсационно переиграли армейцев. Большинство клиентов верили в победу москвичей. А вот поединок «Ростова» с «Факелом» оказался самым неудачным для компании: ростовчане были фаворитом встречи и ожидаемо взяли три очка, хоть и первыми пропустили.
Live/прематч
Чаще всего игроки ставили на матчи тура в лайве — в среднем 55% от общего оборота ставок приходилось на live-пари. Тем не менее прематч-ставки составили около 70% от прибыли, которую зафиксировала PARI по итогам старта РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1