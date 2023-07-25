Гол «Спартака» на 91-й минуте принес клиенту ФОНБЕТ выигрыш в 726 000 рублей. Он угадал точный счет трех игр РПЛ
В минувшие выходные в России стартовал 32-й сезон чемпионата страны по футболу. Первый тур получился превосходным с точки зрения неожиданных результатов — чего только стоят поражение ЦСКА от «Урала» (1:2) и разгром «Динамо» в игре с «Краснодаром» (1:3).
Как и всегда, матчи РПЛ привлекли внимание бетторов, которые стремились угадать не только верные исходы, но и точные результаты встреч. Так, одному из клиентов букмекерской компании ФОНБЕТ улыбнулась удача — он верно определил точный счет трех игр, объединив их в экспресс. В итоге общий коэффициент составил мощнейшие 1453.50, которые были умножены на 500 поставленных рублей. Общий выигрыш составил 726 750 рублей.
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Вот как выглядит победный купон:
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«Спартак» — «Оренбург», точный счет — 3:2 за 19.0 (итог — 3:2);
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«Ростов» — «Факел», точный счет — 2:1 за 9.00 (итог — 2:1);
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«Сочи» — «Балтика», точный счет — 2:0 за 8.50 (итог — 2:0).
Итоговый коэффициент: 19.0 х 9.00 х 8.50 = 1453.50.
Неожиданный дубль Хлусевича помог не только «Спартаку»
Среди всех предсказанных автором экспресса результатов, безусловно, выделяются 3:2 в пользу «Спартака». Хотя соперники зачастую играют результативно, ожидать от «Оренбурга» двух забитых в Москве мячей, как и сразу трех голов от красно-белых, было опрометчиво. Особенно после первого тайма, в котором команды на двоих забили всего раз — Мозес уже в добавленное время замкнул дальнюю штангу после прострела Промеса.
Однако вторая половина получилась существенно веселее: на 51-й минуте Воробьев сравнял счет, а на 67-й Флорентин вывел «Оренбург» вперед, хотя преимуществом владели москвичи. Такой поворот событий оставлял красно-белым минимальные шансы на победу, однако именно в этот момент игру на себя взял номинальный левый защитник Даниил Хлусевич. В прошлом сезоне он не отличился ни разу, оформив лишь четыре голевых паса в РПЛ и Кубке России. А в этом забил сразу дважды: на 76-й решился на удар с линии штрафной, а в добавленное время оказался ближе к воротам, чем нападающие. И прошил вратаря «Оренбурга» Сысуева, установив окончательный и необходимый беттору счет.
В других встречах автору ставки пришлось переживать не из-за того, что команды не могли забить, а из-за возможного переизбытка голов. Например, в игре «Ростов» — «Факел» нужные 2:1 были достигнуты уже на 56-й минуте, однако в оставшиеся 30 с лишним минут команды отказались от результативных действий. Что касается встречи «Сочи» и «Балтики», то здесь хозяева отличились во второй раз на 83-й, причем сделали это вторым ударом в створ, показав 100-процентную реализацию.
В итоге все три результата клиентом ФОНБЕТ были предугаданы верно, а его выигрыш всего с 500 рублей составил 726 750.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1