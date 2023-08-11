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Сегодня, 19:51

Котов сообщил, что «Факел» не ведет переговоры с Мирзовым

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов сообщил, что клуб не ведет переговоры с Резиуаном Мирзовым.

Сообщалось, что клуб интересуется 30-летним вингером. Трансферная стоимость игрока оценивается в 1 миллион евро.

«Нет, мы не предлагали Мирзову контракт. Не ведем переговоры», — цитирует Котова «РБ Спорт».

После трех туров РПЛ «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. В 4-м туре команда 13 августа сыграет с «Зенитом».

Резиуан Мирзов
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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