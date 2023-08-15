Офис Зеленского заявил, что Киев против участия России в Олимпиаде в Париже

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что позиция Киева по Олимпиаде в Париже не изменилась. По их мнению, российские спортсмены не должны участвовать в Играх.

«Позиция Украины, бесспорно, неизменна: никакого участия России в Олимпиаде 2024 года быть не может... Спорт не вне политики, спорт — это и есть политика», — написал Подоляк в соцсетях.

15 августа стало известно, что Украина сформировала коалицию для бойкота Олимпиады в Париже в случае участия россиян.

14 августа министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены готовы участвовать в Играх, если россияне и белорусы будут в нейтральном статусе.

Ранее на Украине было сформулировано обращение к мировым лидерам с просьбой запретить въезд атлетам из России и Белоруссии.