Красивое, но горькое прощание «Спартака» с Джикией, пента-трик Кассьерры. А теперь стартует золотая неделя!

Обозреватель «СЭ» — о воскресных матчах 29-го тура РПЛ.

Может, клубу лучше беречь таких людей, как Джикия, а не душевно прощаться с ними в 30 лет?

Прощальный матч Георгия Джикии в «Спартаке» прошел красиво — тут к клубу вопросов нет. Во всех отношениях красиво — и убедительная победа над «Рубином» (жаль, не сухая — но здесь еще досаднее за Александра Максименко, а при Георгии было 3:0, и много ли у вас было к нему вопросов по этому часу с лишним?), и два почетных коридора в момент замены, на поле и от запасных, и скандирование болельщиков, и взлеты в воздух из рук партнеров, и круг почета после игры.

Это было достойно. Это запомнится.

Джикия первым вышел на поле спартаковской арены за полтора часа до матча и долго на нем стоял. Один. А потом — тоже долго — о чем-то говорил с Владимиром Слишковичем, уж точно не имеющим отношения к его уходу. О чем он думал, что за внутренний монолог вел?

Мы умеем ярко, выразительно прощаться. Но не умеем так же относиться к людям, пока идет каждодневный рабочий процесс. Мы быстро забываем, с какой травмой, например, тот же Джикия вышел на финал Кубка России-2022 с «Динамо», в котором по состоянию здоровья играть просто не мог, видел одним глазом — но вышел и сделал для победы максимум. И сколько всего такого у него было. И все три спартаковских трофея за последние 20 лет.

Может быть, я узнаю подробности его контрактных переговоров и как-то скорректирую взгляд на всю эту ситуацию. Но удивляюсь, когда меня спрашивают: он что, мол, сильнее Срджана Бабича? Нет, не сильнее, сейчас — слабее. Но, во-первых, в один момент форма у игроков одна, в иной — другая, во-вторых, у всех бывают травмы, в-третьих, у команд сейчас должно быть пять-шесть дееспособных центральных защитников.

А главное — должна быть преемственность, которой «Спартаку» из поколения в поколение и не хватает. Поэтому, в частности, считаю разгон чемпионской команды Томасом Цорном форменным преступлением.

Один мой уважаемый коллега считает, что я излишне романтизирую «Спартак». Нет, это не романтизация. Это убежденность, что цепочка поколений в клубе, и тем более когда предыдущее поколение что-то выиграло, не должна прерываться.

В середине 60-х великий капитан Игорь Нетто, уже сдававший на поле, не мог уследить за Валентином Ивановым в матче с «Торпедо» и в перерыве получил за это порцию критики от главного (тогда называлось — старшего) тренера Никиты Симоняна. Характер у Нетто был не ангельский, и он в ответ при всех оскорбил Симоняна — своего многолетнего партнера и уже тренера-чемпиона. Понятно было, что это — конец, никто бы такого не стерпел. Но после игры (или на следующий день, не помню) Нетто пришел к Симоняну и чуть ли на колени не упал: не отчисляй! Я же больше ничего не умею...

Симонян, конечно, сказав все полагавшееся, оставил его. Как раз потому, что понимал, насколько опыт и победные традиции Нетто важны для молодых. Даже не в прежней роли. И решил для себя, что Игорь Александрович уйдет тогда, когда решит сам. Что и произошло.

Я не сравниваю Джикию с Нетто, не поймите меня превратно. Я говорю о духе происходящего. Профессиональный клуб, конкуренция? Безусловно. Но частью менталитета уважающего себя клуба должны быть преемственность, передача традиций. Молодой, приходя в команду и тренируясь с ней, должен видеть нескольких человек, которые в ней чего-то добивались.

А сейчас из чемпионов-2017, чей вклад в ту победу был сколько-нибудь весомым (поэтому не называю, допустим, Александра Селихова), в «Спартаке» остался только Роман Зобнин.

Хотя прошло всего семь лет.

Для меня очень показательно, как за все эти годы проникся к Джикии Леонид Трахтенберг, которому есть с чем сравнивать — разве что о Нетто — действующем игроке он еще не писал, но начал очень скоро после. Леонид Федорович знает цену капитанам, людям, на которых крепится коллектив. Он застал и Галимзяна Хусаинова с Евгением Ловчевым, и Рината Дасаева с Федором Черенковым, и Андрея Тихонова с Дмитрием Аленичевым. И не отмахивайтесь — мол, какие могут быть сравнения. Любым людям, любым поколениям в любых странах свойственно героизировать фигуры прошлых дней и недооценивать нынешних. А потом вторые незаметно становятся первыми...

Убежден, что всего семь лет такого человека, как Джикия, в команде — это недопустимо мало. И даже не в роли ведущего защитника, а просто носителя традиций и периодически выходящего на поле игрока (но не так, как этой весной, когда он вообще не играл), он приносил бы большую пользу.

Еще при позднем Олеге Романцеве, когда прямо по ходу сезонов из «Спартака» резко выдергивали и отчисляли Илью Цымбаларя и Андрея Тихонова, людей-достояния красно-белых перестали беречь. Да даже раньше — при Константине Бескове. А после Романцева все это приняло промышленный масштаб. Я это называю — потребительское отношение.

Не только в ЦСКА и не только с Игорем Акинфеевым (снова отвечаю коллегам: а как же Березуцкие, Игнашевич?) было иначе. До какого возраста играли в «Милане» Паоло Мальдини, Алессандро Костакурта, Алессандро Неста? Мальдини и Костакурта — до 41, Неста — до 38. И вряд ли в конце карьеры они были так же хороши, как семью-десятью годами ранее. Но в клубе понимали важность той самой преемственности. А как понимать перестали — так и победы от «россонери» надолго ушли.

Я рад, что «Спартак», по крайней мере, нашел в себе благородство организовать такое прощание с Джикией — а болельщики и партнеры окрасили это своими натуральными эмоциями. Это тоже — в карму.

Но Джикии — всего тридцать. И, возможно, за последний год-полтора он должен задавать кое-какие вопросы себе.

Но все же меня не оставляет чувство, что «Спартаку» — останься сейчас капитан в нем — он мог бы еще многое принести.

Матео Кассьерра. Фото ФК «Зенит»

Пять голов Кассьерры

Ничего нового в сверхрезультативности снайперов на финише сезона нет. Побеждать в бомбардирской гонке — тоже ведь мотивация.

Тем более команда из Грозного, в отличие от пяти предыдущих выигранных ею матчей, вышла на поле без сверхнастроя, поскольку задачу сохранения места в РПЛ уже решила, а вот чемпион претендует за золото. В результате футболисты «Ахмата» на разрыв аорты не бились, позволяя Кассьерре расстреливать прямо из вратарской. Но ведь и 1:7 «Ахмата» дома от «Балтики», когда грозненцы были очень мотивированы, тоже все помнят. С ними такое порой случается.

Мне только совсем не хотелось, чтобы достижения Виктора Панченко и Олега Веретенникова (установленные в 90-е в марте и апреле соответственно, то есть в самом начале сезона, проходившего еще по системе «весна-осень») колумбиец в условиях минимального сопротивления не просто повторил, а побил.

Рекорды все-таки должны устанавливаться, когда в футбол одинаково хотят играть обе команды. Шестого гола — по мне, к счастью — не случилось.

Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»

Желаю Карпину и «Ростову» в Санкт-Петербурге быть такими же бескомпромиссными, как против «Балтики»

Кто вчера удивил с положительной точки зрения — это «Ростов», при отсутствии турнирной мотивации обыгравший «Балтику», которая теперь с очень большой вероятностью вылетит напрямую. Хотя и над «Факелом», и над «Пари НН» — двумя клубами, которые она в теории еще может догнать, — у калининградцев преимущество по личным встречам. Но думаю, что вничью дома с ЦСКА, обессиленным и обескровленным финалом Пути РПЛ Кубка России, Нижний сыграет и обезопасит себя от прямого вылета.

Мне кажется, что в этом случае сочетание матчей «Балтика» — «Локомотив» и «Факел» — «Ахмат» не оставляет Сергею Игнашевичу почти никаких шансов.

На Дону наверняка сработало то, что недавно дома «Ростов» проиграл «Балтике» в Кубке и жажда реванша оказалась выше. Это и по послематчевому интервью лучшего игрока встречи Кирилла Щетинина было видно. Плюс «Балтика» все последние матчи проводит одним составом, и бензин у нее, видимо, кончился. Но я в любом случае ожидал от нее гораздо большего сопротивления; ее же держал в деле только вратарь Евгений Латышонок.

На послематчевой пресс-конференции Валерий Карпин сказал, что, если бы вариант с приобретением Джикии возник, ему это было бы интересно. Как говорится, следим за развитием событий.

Хотя наверняка для самого Георгия приоритет — остаться в Москве, тем более что в Ростове закрыт аэропорт (это Карпин назвал важным фактором плохой игры в мае, когда накопилась усталость от переездов, но как же тогда до последнего тура бьется за золото находящийся в аналогичных условиях «Краснодар»?). Самым логичным вариантом для Джикии выглядит «Локомотив» — тем более что он его воспитанник. Да и не кажется центр обороны самой укомплектованной позицией у железнодорожников, и Джикия наверняка мог бы усадить в запас того же Ньямси. И добавить опыта на поле и в раздевалке молодой команде не повредит.

Очень хотелось бы, чтобы так же принципиально и боевито, как в матче с «Балтикой», «Ростов» сыграл в последнем туре в Санкт-Петербурге. Чтобы мысли о грядущем отпуске не расслабили команду Карпина до состояния вчерашнего «Ахмата».

Футболисты «Динамо» после победы над «Крыльями Советов». Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 66,7 процентов чемпион — «Динамо»

Напомню расклады у верхнего триумвирата (следует отметить, что победа «Зенита» в Грозном окончательно определила тройку призеров). «Динамо» для золота достаточна ничья в Краснодаре — и тогда неважно, как сыграет «Зенит», который при равенстве очков уступает бело-голубым по личным встречам. При поражении «Динамо» не возьмет золото точно — даже если «Зенит» сыграет с «Ростовом» вничью, москвичей обгонит «Краснодар», у которого, в свою очередь, будет перевес по личным встречам над «Динамо». Но «быкам», помимо своей победы, для золота требуется еще и невыигрыш «Зенита». Последнему же нужно победить «Ростов» и надеяться, что «Краснодар» выиграет у бело-голубых.

Таким образом, в шести вариантах из девяти возможных (то есть на две трети, или 66,7 процентов) чемпион — «Динамо», в двух — «Краснодар» и лишь в одном — «Зенит». Но назвать этот один маловероятным — нельзя. И многие сейчас вспоминают, как «Бавария» в прошлом году на самом флажке оттяпала золото у дортмундской «Боруссии», притом что «шмели» не выигрывали титул гораздо менее продолжительное время, чем «Динамо», не говоря уже о «Краснодаре». А «быков» тогда уж следует уподоблять «Байеру» — чемпиону Германии года нынешнего, ведь это первый чемпионский титул «аспириновых» за все время их существования...

А вообще здорово, что к последнему туру наша лига подошла аж с тремя претендентами на золото. И с шестью командами, которым грозит вылет — прямой или через стыки. В общем, в следующую субботу с 16.30 примерно до 18.30 в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Воронеже, Москве, Оренбурге, Калининграде и Самаре на стадионах будет твориться форменное светопреставление. Уже не могу его дождаться.