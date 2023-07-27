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«Нижний Новгород» ни разу не уступил «Уралу» в прошлом сезоне. Получится ли продлить удачную серию?

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Нижний Новгород» 29 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Эдгар Севикян («Нижний Новгород»).
Фото Официальный сайт ФК «Нижний Новгород».
За последние пять лет команды ни разу не пробили «верх» по голам.

21 июля «Урал» и «Нижний Новгород» встретятся во втором туре РПЛ. Поединок пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 17.25 мск. Арбитр будет известен позднее.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Пари Нижний Новгород

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Нижний Новгород» 29 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам. На победу оранжево-черных можно поставить с коэффициентом 2.07, вероятность такого исхода — примерно 46%. Раздел очков доступен за 3.63 (27%), успех «Нижнего» — за аналогичные 3.63 (27%).

В минувшем сезоне «шмели» ни разу не одолели новгородцев: проиграли дома (0:1), а на выезде закончили нулевой ничьей. Считаете, что гости снова как минимум не уступят на «Екатеринбург Арене»? Опция Х2 идет за 1.80.

Обмен результативными ударами предлагают взять за 1.81, обратный рынок — за 1.99. Команды огорчили друг друга лишь в одном из пяти последних матчей.

С 2021 года соперники провели четыре очные встречи в РПЛ, но за это время ни разу не пробили «верх» по голам. На тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.98, на ТМ 2.5 — 1.87.

В первом туре коллектив Виктора Гончаренко на своем поле прихлопнул ЦСКА (2:1). Индивидуальный тотал «Урала» больше 1.5 точного удара в поединке с «НН» оценили в 2.09.

Наиболее возможный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 6.40.

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«Урал» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча РПЛ 29 июля 2023 года

В новом розыгрыше чемпионата оранжево-черные стартовали с неожиданной виктории над серебряным призером прошлого сезона — ЦСКА. К 54-й минуте парни Виктора Гончаренко повели 2:0, но на 62-й Антон Заболотный отыграл один мяч. На этом все и закончилось — 2:1 и первая победа «шмелей» над армейцами в премьер-лиге в XXI веке.

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Коллектив Сергея Юрана тоже начал кампанию дома — биться за очки пришлось с действующим обладателем титула «Зенитом». В первом тайме «Нижний» навязал фавориту достойное сопротивление и даже превзошел питерцев по ударам (пять против двух). Но после спорного удаления Виктора Александрова на 50-й минуте все посыпалось: уже через семь минут Матео Кассьерра открыл счет, а на 83-й оформил дубль.

В середине недели клубы провели первые матчи на групповом этапе Кубка России. «Урал» приехал в гости к «Локомотиву» и быстро повел: на восьмой минуте отличился Тимур Аюпов, который, кстати, забил дебютный мяч и в поединке с ЦСКА (тогда — на 21-й минуте). Но удержать преимущество не получилось даже на полчаса — на 34-й Вильзон Изидор сравнял. Победу железнодорожникам принес удар Наира Тикнизяна на 49-й минуте.

«НН» стартовал в Кубке с домашней победы над «Динамо». К девятой минуте команды обменялись голами: Ярослав Гладышев ответил на точный выстрел Эдгара Севикяна. В первом тайме хозяева много атаковали, но снова выйти вперед до перерыва так и не смогли. Во второй половине бело-голубые перехватили инициативу — суммарная статистика ударов (13 — 9) и попаданий в створ (5 — 3) тоже говорит в их пользу. Но в основное время больше никто не забил, а пенальти точнее били парни Сергея Юрана (4:3).

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Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Нижний Новгород»

После успеха в Кубке России коллектив Сергея Юрана едет в Екатеринбург в отличном настроении. А если вспомнить, что в минувшем сезоне «Нижний» ни разу не уступил «Уралу» (1:0 в гостях и 0:0 дома), то и вовсе может показаться, что гости — фавориты противостояния. Но «шмели» не так просты: во-первых, в новом розыгрыше РПЛ парни Виктора Гончаренко стартовали с домашней виктории над вице-чемпионом — ЦСКА. Да и в Кубке оранжево-черные уступили «Локо» лишь с разницей в один мяч и вполне претендовали на то, чтобы сравнять счет.

Если в чистой победе уральцев и можно сомневаться, то «низ» по голам видится почти стопроцентным: с 2018 года команды провели пять встреч и ни разу не оформили больше двух точных ударов на двоих.

Рекомендуемая ставка: «Урал» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.73.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

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