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«Крылья Советов» — «Балтика»: Гарре подрежет амбиции Игнашевича

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Балтика» 26 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Сергей Игнашевич, главный тренер «Балтики».
Фото Телеграм-канал «Балтики»., Telegram
Самарцы ярко стартовали в сезоне-2023/24.

26 июля «Крылья Советов» и «Балтика» схлестнутся в первом туре группового этапа Кубка России. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени, главный арбитр встречи — Роман Сафьян. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 18.15 мск.

Кубок России. Группа C
26 июл, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Балтика

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Балтика» 26 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на триумф самарцев можно с коэффициентом 1.98, что составляет примерно 49% вероятности. Выигрыш коллектива из Калининграда предложен с котировкой 3.72 (26%), даже ничья идет за чуть меньшие 3.62 (25%).

В последний раз соперники пересекались в 2021 году в первой лиге. Всего история противостояния клубов в XXI веке не очень насыщенная: шесть матчей, из которых «Крылья» победили в четырех. Верите, что в предстоящей встрече «Балтика» не уступит? Этот рынок доступен за 1.83.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата поединка намекают на серьезное преимущество хозяев:

• 1:0 в пользу «Крыльев» — за 6.20;

• 1:1 — за 6.40;

• 2:1 — за 7.30.

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Аналитики сомневаются, что игра получится «верховой»: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.84. Команды действительно нередко выдавали тусклые перформансы: за шесть свиданий в XXI веке лишь раз пробили отметку в три взятия ворот на двоих, а в трех последних столкновениях выжали всего два мяча.

Вероятность увидеть обмен меткими попаданиями оценена в 1.80, варианта «обе забьют — нет» можно взять за 1.91.

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«Крылья Советов» — «Балтика»: прогноз и анализ матча Кубка России 26 июля 2023 года

Соперники по-разному стартовали в новом сезоне РПЛ: самарцы на выезде обыграли «Ахмат» (2:1), калининградцы всухую уступили «Сочи» (0:2). «Балтика» участвует в высшем дивизионе впервые с 1998 года и считается одним из аутсайдеров чемпионата. По данным статистического сайта Transfermarkt, более дешевый состав в премьер-лиге только у «Факела».

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При этом коллектив Сергея Игнашевича неплохо смотрелся против «барсов»: калининградцы немного превзошли оппонента по владению мячом (52% против 48%), совсем чуть-чуть уступили по количеству ударов (9 — 12), а по попаданиям в створ показали такой же результат (по три).

Тренер «Балтики» неплохо оценил старт команды в РПЛ. «Быстрый гол всегда играет определенную роль. При атаке и при обороне у нас не было больших проблем. Но голы мы подарили очень легкие. У нас были голевые моменты, если бы забили, было бы попроще», — высказался Игнашевич.

«Крылья» же показали неплохую контратакующую игру против «Ахмата», а признанный лучшим футболистом матча Бенхамин Гарре вонзил один из красивейших мячей тура — в быстрой атаке ворвался в штрафную, где изящно убрал нескольких защитников и расстрелял вратаря.

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Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Балтика»

В XXI веке самарцы редко испытывали проблемы против калининградцев: за шесть игр одержали четыре сухие победы — три с разницей минимум в два мяча. Сейчас «Крылья» обладают неплохим нападением: воспитанник «Ман Сити» Гарре, один из лучших бомбардиров прошлого сезона РПЛ Владимир Писарский, талантливый белорус Егор Карпицкий и другие. В первом туре РПЛ команда Игоря Осинькина дважды огорчила крепкий «Ахмат», «Балтика» же пустила два от «Сочи». Вероятно, похожий сценарий может повториться и в очной встрече коллективов.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.05.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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Зелимхан Бакаев

Зенит

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