Самарцы ярко стартовали в сезоне-2023/24.

26 июля «Крылья Советов» и «Балтика» схлестнутся в первом туре группового этапа Кубка России. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени, главный арбитр встречи — Роман Сафьян. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 18.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Балтика» 26 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на триумф самарцев можно с коэффициентом 1.98, что составляет примерно 49% вероятности. Выигрыш коллектива из Калининграда предложен с котировкой 3.72 (26%), даже ничья идет за чуть меньшие 3.62 (25%).

В последний раз соперники пересекались в 2021 году в первой лиге. Всего история противостояния клубов в XXI веке не очень насыщенная: шесть матчей, из которых «Крылья» победили в четырех. Верите, что в предстоящей встрече «Балтика» не уступит? Этот рынок доступен за 1.83.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата поединка намекают на серьезное преимущество хозяев:

• 1:0 в пользу «Крыльев» — за 6.20;

• 1:1 — за 6.40;

• 2:1 — за 7.30.

Аналитики сомневаются, что игра получится «верховой»: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.84. Команды действительно нередко выдавали тусклые перформансы: за шесть свиданий в XXI веке лишь раз пробили отметку в три взятия ворот на двоих, а в трех последних столкновениях выжали всего два мяча.

Вероятность увидеть обмен меткими попаданиями оценена в 1.80, варианта «обе забьют — нет» можно взять за 1.91.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

«Крылья Советов» — «Балтика»: прогноз и анализ матча Кубка России 26 июля 2023 года

Соперники по-разному стартовали в новом сезоне РПЛ: самарцы на выезде обыграли «Ахмат» (2:1), калининградцы всухую уступили «Сочи» (0:2). «Балтика» участвует в высшем дивизионе впервые с 1998 года и считается одним из аутсайдеров чемпионата. По данным статистического сайта Transfermarkt, более дешевый состав в премьер-лиге только у «Факела».

При этом коллектив Сергея Игнашевича неплохо смотрелся против «барсов»: калининградцы немного превзошли оппонента по владению мячом (52% против 48%), совсем чуть-чуть уступили по количеству ударов (9 — 12), а по попаданиям в створ показали такой же результат (по три).

Тренер «Балтики» неплохо оценил старт команды в РПЛ. «Быстрый гол всегда играет определенную роль. При атаке и при обороне у нас не было больших проблем. Но голы мы подарили очень легкие. У нас были голевые моменты, если бы забили, было бы попроще», — высказался Игнашевич.

«Крылья» же показали неплохую контратакующую игру против «Ахмата», а признанный лучшим футболистом матча Бенхамин Гарре вонзил один из красивейших мячей тура — в быстрой атаке ворвался в штрафную, где изящно убрал нескольких защитников и расстрелял вратаря.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Балтика»

В XXI веке самарцы редко испытывали проблемы против калининградцев: за шесть игр одержали четыре сухие победы — три с разницей минимум в два мяча. Сейчас «Крылья» обладают неплохим нападением: воспитанник «Ман Сити» Гарре, один из лучших бомбардиров прошлого сезона РПЛ Владимир Писарский, талантливый белорус Егор Карпицкий и другие. В первом туре РПЛ команда Игоря Осинькина дважды огорчила крепкий «Ахмат», «Балтика» же пустила два от «Сочи». Вероятно, похожий сценарий может повториться и в очной встрече коллективов.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.05.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки