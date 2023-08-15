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Сегодня, 13:21

Ташуев назвал причину ухода из «Ахмата»: «Руководство не было довольно результатом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал причину прекращения трудового соглашения с грозненским клубом.

«Ясно, что руководство и в частности Магомед Даудов были недовольны результатом. Хотя вчера мы с ним пообщались достаточно тепло. Это был доброжелательный разговор, решение было принято обоюдно, чтобы пришел новый человек и немного встряхнул команду. В Нижнем Новгороде давал футболистам шанс проявить себя. Если не проявят, возможно окажутся в резерве, а в итоге в резерве оказался я. Но это реалии профессии, а не трагедия. Мне не стыдно за свою работу в «Ахмате». Желаю «Ахмату» удачи, чтобы ребята ставили задачу, как минимум, попасть в пятерку», — сказал Ташуев «СЭ».

Также бывший главный тренер «Ахмата» заявил, что не являлся инициатором ухода из клуба.

«Инициатива о прекращении сотрудничества исходила от руководства? Да. Я такой человек, который никогда не сдастся и не обижается. Это для слабых людей. В нашей профессии, если ты написал заявление на работу, то надо тут же писать заявление об уходе. Так повелось еще в советских времен. Конечно, я сам не думал об уходе. Я всегда ищу выход из сложных ситуаций», — добавил Ташуев.

Готовить команду к матчу 5-го РПЛ и исполнять обязанности главного тренера будет Иса Байтиев.

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата России команда за четыре тура набрала 3 очка и занимает двенадцатое место.

ФК Ахмат
Сергей Ташуев
10
4
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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Балтика – Урал
 - : -
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Краснодар – Локомотив
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Федор Чалов

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Тео Бонгонда

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

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 3 1 0
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