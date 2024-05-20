Медведев теряет позиции в рейтинге ATP. Чем это ему грозит?

Даниил впервые с апреля 2023-го выбыл из квартета лидеров, пропустив вперед Александра Зверева.

Лучший российский теннисист Даниил Медведев не сумел защитить титул на «мастерсе» в Риме, потерял в рейтинге ATP почти тысячу очков, а в связи с триумфом Александра Зверева из Германии в столице Италии еще и четвертую строчку. Безусловно, говорить об игровом кризисе россиянина как минимум преждевременно, но вылет из квартета лидеров мирового мужского тенниса может создать на крупных турнирах для Даниила дополнительные сложности. Причем немедленно — на стартующем в ближайшее воскресенье «Ролан Гаррос» он может встретиться с кем-то из суперзвезд уже на стадии четвертьфинала.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Прочно держался в первой четверке

Пусть Медведев не выигрывал трофеи ровно год, с Рима-2023, его все равно можно назвать одним из самых стабильных топ-теннисистов современности. Последние три с половиной года, с ноября 2020-го, он практически все время держался в квартете лидеров рейтинга ATP, а в 2022-м и вовсе на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. Небольшой сбой произошел только в конце 2022 — начале 2023 годов. Тогда Даниил не сумел защитить набранные за этот период годом ранее очки, в начале ноября 2022-го опустился на пятую строчку, завершил сезон седьмым, а после вылета в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2023 в конце января прошлого года и вовсе вылетел из топ-10. Конкретно, на 12-е место.

В тот момент многие критически отзывались о перспективах Даниила, однако он эффектно посрамил скептиков. С февраля по май 2023-го завоевал титулы в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме, быстро вернулся в десятку, в пятерку, затем и в четверку, а прошлый Открытый чемпионат Франции начал в статусе второй ракетки мира. И с тех пор более года не выпадал из квартета, а до 19 февраля 2024 года и из топ-3.

По итогам турнира в Мадриде россиянин вполне мог вернуться в тройку лучших — для этого ему требовалось выиграть четвертьфинал испанского «мастерса» у чеха Иржи Легечки. Но из-за травмы ноги Даниил тогда снялся после проигранного первого сета. Многие опасались, что под угрозой не только защита его титула в Риме, но и выступление на «Ролан Гаррос». К счастью, Медведев полностью восстановился очень быстро — по его словам, он начал тренировки на корте без ограничений за несколько дней до стартовой встречи в Риме, выиграл в столице Италии два матча, вот только в четвертом круге в двух партиях уступил американцу Томми Полу. Потеряв 900 очков.

Зверев, обыгравший в финале «мастерса» чилийца Николаса Джарри, напротив, прибавил 910 баллов. Как следствие, буквально за один турнир ему удалось отыграть почти 2000 очков. И теперь Александр опережает Даниила на 50 очков (6345 против 6295). Шестым, кстати, идет еще один россиянин Андрей Рублев, но он отстает от Медведева довольно значительно — на 1595 очков.

Александр Зверев. Фото Global Look Press

Почти нечего терять

Хотя с точки зрения посева топ-турниров разница между пятой и шестой строчкой, как, впрочем, и между третьей и четвертой, невелика. А вот между четвертым и пятым местами есть существенное отличие. Дело в том, что, будучи четвертым, Медведев не мог встретиться на «Ролан Гаррос» до полуфинала с сербом Новаком Джоковичем, итальянцем Янником Синнером или Алькарасом. Теперь же для выхода в финал Открытого чемпионата Франции ему, возможно, понадобится обыграть сразу двух из трех лидеров рейтинга. А это, само собой, гораздо сложнее.

В то же время шансы на возвращение в четверку лучших в ближайшее время у Даниила не так и плохи. Ведь до Уимблдона ему почти нечего защищать — в 2023-м он вылетел в первом круге «Ролан Гаррос» от бразильца Тиагу Сейбот Уайлда, в голландском Хертогенбоше также на старте проиграл французу Адриану Маннарино, а в немецком Галле выбыл в четвертьфинале. Таким образом, до конца июня ему предстоит защищать всего 100 очков, в то время как Джоковичу — 2000, Звереву — 900, Алькарасу — 720, а Синнеру — 180.

При определенном стечении обстоятельств Медведев вполне может после Открытого чемпионата Франции ворваться в топ-3, а в случае выигрыша трофея даже обойти Джоковича и стать второй ракеткой мира вслед за Синнером. Но, конечно, для этого россиянину необходимо как минимум показать в Париже свой лучший грунтовый теннис. И, конечно же, наладить первую подачу, которая часто его подводила в Риме.

Сам Даниил после поражения от Пола объяснил проблемы с подачей тем, что из-за проблем со здоровьем почти не работал над этим элементом на тренировках, но выразил надежду, что теперь он сможет это делать. Он также выразил надежду на хорошее выступление в Париже, где пока ни разу не проходил дальше четвертьфинала: «Сейчас, наверное, турнир чуть более непредсказуем, чем раньше. Мне это на руку, потому что обычно я не так хорошо играю на «Ролан Гаррос». Чем непредсказуемее, тем лучше для меня».