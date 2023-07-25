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«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»: волшебник Месси принесет еще одну победу новому клубу?

Прогноз на матч Кубка Североамериканских лиг «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» 26 июля 2023 года
Евгений Коростелев
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Лионель Месси.
Фото Getty Images

26 июля Лионель Месси проведет второй матч в составе «Интер Майами». После победы над «Крус Асуль» в очередной встрече группового этапа Кубка Североамериканских лиг новым соперником «цапель» станет «Атланта Юнайтед». Игра состоится на «ПНК Стэдиум» и начнется в 2.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Интер» фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.96, вероятность исхода — примерно 51%. Ничья идет за 3.81 (23%), успех «Атланты» — за 3.61 (26%).

Ставка в 1000 рублей на гостей, если они выиграют, принесет выплату в 3610 рублей. Чистая прибыль в таком случае составит 2610 рублей.

«Атланта» проиграла «Интеру» всего два из семи последних матчей. Условие Х2 предложено за 1.84.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.58, ТБ 3.5 — за 2.37. Обратные ТМ 2.5 и ТМ 3.5 оценены в 2.39 и 1.56 соответственно.

Соперники обменялись голами в семи из девяти предыдущих встречи. Вариант «обе забьют» можно взять за 1.54, «обе забьют — нет» — за 2.49.

А что же Месси? Он выйдет в стартовом составе, а его точный удар котируется за невысокие 1.91 — эксперты верят, что Лео снова отличится.

При этом наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.80.

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Прогноз и ставка на матч «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»

Дебют Месси в США получился волшебным: Лео вышел на замену на 54-й минуте матча с «Крус Асуль» и забил победный мяч со штрафного на 94-й минуте. В следующей игре аргентинец получит больше времени — Тата Мартино объявил, что Лео начнет игру с «Атлантой» в старте. А это значит, что у хозяев будет еще больше возможностей поразить ворота соперника.

Тем более «Юнайтед» не показывает какую-то выдающуюся игру в обороне: в двух последних встречах клуб пропустил по два мяча от «Орландо» и «Нью-Ингланд Революшн», а еще чуть ранее — четыре от «Нью-Йорк Ред Буллс». Что касается прошедшего сезона MLS, то там чаще «Атланты» мяч из своих ворот вынимал только «Шарлотт».

Рекомендуемая ставка: «Интер Майами» забьет два и более мяча за 1.73.

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Лионель Месси
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2
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3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
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