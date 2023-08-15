Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:12

L'Equipe: «Марсель» согласовал условия контракта с нападающим Изидором

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вильсон Изидор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Марсель» согласовал условия контракта с нападающим «Локомотива» Вильсоном Изидором, утверждает L'Equipe.

По данным источника, клубы работают над деталями трансфера 22-летнего француза. «Локо» надеется получить с продажи игрока от 6 до 7 миллионов евро. Ожидается, что сделка будет завершена до конца августа.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за железнодорожников.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Марсель
Вильсон Изидор
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ИИХФ отказалась признавать контракт Федотова с ЦСКА и дисквалифицировала вратаря
Тактаров и Монсон приготовили окрошку и провели стердаун перед боем на турнире «РЕН ТВ»
Число погибших в результате ЧП в Дагестане увеличилось до 26
Антонов обвинил Киев в использовании военной помощи против мирных жителей
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Махачкале
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Хавбек «Локомотива» Марадишвили получил грузинский паспорт
Осинькин о возможной аренде Коваленко: «Все спрашивают, но никто ничего конкретно не говорит»
Котов сообщил, что «Факел» не ведет переговоры с Мирзовым
В «Спартаке» объяснили, почему Рябчук заявлен как португалец
Форвард «Локомотива» Изидор близок к переходу в «Марсель»
Кучаев: «Я бы хотел попробовать силы в Европе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев: «Галактионову пора определиться с центральными защитниками»

Sport24: «Марсель» пока не сделал официальное предложение «Локомотиву» по Изидору
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости