Хавбек «Локомотива» Марадишвили получил грузинский паспорт

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили получил грузинский паспорт, сообщает Georgian Footy. Информацию для источника подтвердил вице-президент Федерации футбола Грузии Александр Иашвили.

На данный момент футболист ждет одобрения ФИФА для выступлений за сборную Грузии.

Вчера, 12 августа, хавбек вышел на замену в матче 4-го тура Российской РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1). Он забил гол на 90+3-й минуте.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел один матч и забил один гол в РПЛ.