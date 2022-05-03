«Реал» — «Манчестер Сити»: Бензема организует новый камбэк мадридцев?
4 мая 2022 года в ответном полуфинале Лиги чемпионов «Реал» примет «Манчестер Сити». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.45 мск. Первая игра завершилась победой англичан со счетом 4:3.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» 4 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами. На победу «Сити» можно поставить за 2.04, это примерно 49% вероятности. Коэффициент на успех «Реала» выше — 3.40 (26%). Ничья наименее вероятна и доступна с котировкой 4.00 (25%).
Если считаете, что «Реал» сдержит соперника, можете взять 1Х за 1.83.
В девяти из десяти последних игр «Реала» было забито больше двух мячей. ТБ 2.5 в предстоящем матче предложен за 1.90.
В шести из десяти матчей во всех турнира с участием мадридцев соперники обменивались голами. На «обе забьют» котировка 1.52.
«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 4 мая 2022 года
В плей-офф этой Лиги чемпионов «Реал» уже проигрывал после первого матча («ПСЖ» в 1/8), но добрался до полуфинала. Поэтому поражение в Англии ничего не значит. Мадридцы находятся в привычном положении и знают, что нужно делать.
Главный козырь — уверенность в себе. При счете 2:4 в первом матче Карим Бензема исполнил пенальти паненкой, хотя за неделю до полуфинала не забил два 11-метровых подряд «Осасуне». Психологическая устойчивость лидера команды говорит о многом и точно поможет сливочным в ответной игре.
Другой важный момент — завоеванный за пару дней до Лиги чемпионов титул ла лиги. «Реал» может полностью сконцентрироваться на еврокубке и бросить все силы на ответную встречу. Учитывая, что для команды Карло Анчелотти матч будет домашним, можно рискнуть и сделать ставку на ИТБ (1.5) за 2.33.
У «Сити» ситуация тяжелее. Чемпионская гонка в разгаре — «Ливерпуль» отстает всего на один балл и ждет осечки. Во всех турнирах нужно играть основным составом, а ротировать его сложно из-за травм — особенно пострадала защита, где выбыли Стоунз, Уокер и Аке.
«Горожане» выглядели отлично в первой встрече. Пеп Гвардиола, кажется, избавился от странной привычки мудрить в решающих играх. Он придерживается тактики, которую использовал в большинстве матчей этого сезона. Единственная проблема — оборона, где у испанца нет стабильного сочетания игроков. Только из-за их ошибок «горожане» могут испытать проблемы в Мадриде.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Манчестер Сити»
«Реал» способен на многое, но все зависит от «Сити». Если команда Пепа Гвардиолы не будет транжирить моменты, как в первом матче, мадридцам будет непросто сыграть даже вничью. В пользу хозяев — тактика «горожан» в последних выездных матчах. Они отдают мяч сопернику и позволяют придавить себя, как было в случае с «Атлетико». «Реал» должен использовать шанс, который упустила команда Диего Симеоне.
Рекомендуемая ставка: «Реал» не проиграет за 1.83.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0