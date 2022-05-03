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«Реал» — «Манчестер Сити»: Бензема организует новый камбэк мадридцев?

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» 4 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Карим Бензема против «Севильи».
Фото Global Look Press
Команде Карло Анчелотти не привыкать отыгрываться.

4 мая 2022 года в ответном полуфинале Лиги чемпионов «Реал» примет «Манчестер Сити». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.45 мск. Первая игра завершилась победой англичан со счетом 4:3.

Лига чемпионов. 1/2 финала
04 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» 4 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами. На победу «Сити» можно поставить за 2.04, это примерно 49% вероятности. Коэффициент на успех «Реала» выше — 3.40 (26%). Ничья наименее вероятна и доступна с котировкой 4.00 (25%).

Если считаете, что «Реал» сдержит соперника, можете взять 1Х за 1.83.

В девяти из десяти последних игр «Реала» было забито больше двух мячей. ТБ 2.5 в предстоящем матче предложен за 1.90.

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В шести из десяти матчей во всех турнира с участием мадридцев соперники обменивались голами. На «обе забьют» котировка 1.52.

«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 4 мая 2022 года

В плей-офф этой Лиги чемпионов «Реал» уже проигрывал после первого матча («ПСЖ» в 1/8), но добрался до полуфинала. Поэтому поражение в Англии ничего не значит. Мадридцы находятся в привычном положении и знают, что нужно делать.

Главный козырь — уверенность в себе. При счете 2:4 в первом матче Карим Бензема исполнил пенальти паненкой, хотя за неделю до полуфинала не забил два 11-метровых подряд «Осасуне». Психологическая устойчивость лидера команды говорит о многом и точно поможет сливочным в ответной игре.

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Другой важный момент — завоеванный за пару дней до Лиги чемпионов титул ла лиги. «Реал» может полностью сконцентрироваться на еврокубке и бросить все силы на ответную встречу. Учитывая, что для команды Карло Анчелотти матч будет домашним, можно рискнуть и сделать ставку на ИТБ (1.5) за 2.33.

У «Сити» ситуация тяжелее. Чемпионская гонка в разгаре — «Ливерпуль» отстает всего на один балл и ждет осечки. Во всех турнирах нужно играть основным составом, а ротировать его сложно из-за травм — особенно пострадала защита, где выбыли Стоунз, Уокер и Аке.

«Горожане» выглядели отлично в первой встрече. Пеп Гвардиола, кажется, избавился от странной привычки мудрить в решающих играх. Он придерживается тактики, которую использовал в большинстве матчей этого сезона. Единственная проблема — оборона, где у испанца нет стабильного сочетания игроков. Только из-за их ошибок «горожане» могут испытать проблемы в Мадриде.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Манчестер Сити»

«Реал» способен на многое, но все зависит от «Сити». Если команда Пепа Гвардиолы не будет транжирить моменты, как в первом матче, мадридцам будет непросто сыграть даже вничью. В пользу хозяев — тактика «горожан» в последних выездных матчах. Они отдают мяч сопернику и позволяют придавить себя, как было в случае с «Атлетико». «Реал» должен использовать шанс, который упустила команда Диего Симеоне.

Рекомендуемая ставка: «Реал» не проиграет за 1.83.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
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27.02 19:00
Ахмат – Уфа
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Зенит – Рубин
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

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Краснодар

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