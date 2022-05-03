Команде Карло Анчелотти не привыкать отыгрываться.

4 мая 2022 года в ответном полуфинале Лиги чемпионов «Реал» примет «Манчестер Сити». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.45 мск. Первая игра завершилась победой англичан со счетом 4:3.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» 4 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами. На победу «Сити» можно поставить за 2.04, это примерно 49% вероятности. Коэффициент на успех «Реала» выше — 3.40 (26%). Ничья наименее вероятна и доступна с котировкой 4.00 (25%).

Если считаете, что «Реал» сдержит соперника, можете взять 1Х за 1.83.

В девяти из десяти последних игр «Реала» было забито больше двух мячей. ТБ 2.5 в предстоящем матче предложен за 1.90.

В шести из десяти матчей во всех турнира с участием мадридцев соперники обменивались голами. На «обе забьют» котировка 1.52.

«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 4 мая 2022 года

В плей-офф этой Лиги чемпионов «Реал» уже проигрывал после первого матча («ПСЖ» в 1/8), но добрался до полуфинала. Поэтому поражение в Англии ничего не значит. Мадридцы находятся в привычном положении и знают, что нужно делать.

Главный козырь — уверенность в себе. При счете 2:4 в первом матче Карим Бензема исполнил пенальти паненкой, хотя за неделю до полуфинала не забил два 11-метровых подряд «Осасуне». Психологическая устойчивость лидера команды говорит о многом и точно поможет сливочным в ответной игре.

Другой важный момент — завоеванный за пару дней до Лиги чемпионов титул ла лиги. «Реал» может полностью сконцентрироваться на еврокубке и бросить все силы на ответную встречу. Учитывая, что для команды Карло Анчелотти матч будет домашним, можно рискнуть и сделать ставку на ИТБ (1.5) за 2.33.

У «Сити» ситуация тяжелее. Чемпионская гонка в разгаре — «Ливерпуль» отстает всего на один балл и ждет осечки. Во всех турнирах нужно играть основным составом, а ротировать его сложно из-за травм — особенно пострадала защита, где выбыли Стоунз, Уокер и Аке.

«Горожане» выглядели отлично в первой встрече. Пеп Гвардиола, кажется, избавился от странной привычки мудрить в решающих играх. Он придерживается тактики, которую использовал в большинстве матчей этого сезона. Единственная проблема — оборона, где у испанца нет стабильного сочетания игроков. Только из-за их ошибок «горожане» могут испытать проблемы в Мадриде.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Манчестер Сити»

«Реал» способен на многое, но все зависит от «Сити». Если команда Пепа Гвардиолы не будет транжирить моменты, как в первом матче, мадридцам будет непросто сыграть даже вничью. В пользу хозяев — тактика «горожан» в последних выездных матчах. Они отдают мяч сопернику и позволяют придавить себя, как было в случае с «Атлетико». «Реал» должен использовать шанс, который упустила команда Диего Симеоне.

Рекомендуемая ставка: «Реал» не проиграет за 1.83.