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«Аталанта» — «Марсель»: где смотреть матч Лиги Европы 9 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Аталанта» — «Марсель» 9 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»).
Фото Global Look Press

9 мая «Аталанта» и «Марсель» столкнутся в ответном полуфинале Лиги Европы — первая встреча завершилась вничью (1:1). Игра пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Стартовый свисток испанского арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 21.45 мск.

Лига Европы. 1/2 финала
09 мая, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Марсель

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, бергамаски — солидные фавориты: победа «Аталанты» в основное время предложена с котировкой 1.75, что составляет около 56% вероятности. Успех «Марселя» доступен за 4.80 (19%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 4.00 (25%).

Рынок на проход бергамасков в финал Лиги Европы оценен в 1.37, эта опция на «Марсель» доступна за 3.10.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи отражают явное преимущество подопечных Джан Пьеро Гасперини:

• 1:1 — за 6.40;

• 1:0 — за 6.60;

• 2:0 и 2:1 — за 7.40.

Алексей Миранчук (&laquo;Аталанта&raquo;) и&nbsp;Леонардо Балерди (&laquo;Марсель&raquo;). «Аталанта» — «Марсель»: ассистентских подвигов Миранчука в ЛЕ не хватит для уверенной победы бергамасков

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.76, обратный вариант можно взять за 2.08.

Комбинированная ставка на тотал больше 2.5 мяча и «обе забьют» дана с коэффициентом 2.07.

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«Аталанта» — «Марсель»: ассистентских подвигов Миранчука в ЛЕ не хватит для уверенной победы бергамасков
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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