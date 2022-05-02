Плей-офф НХЛ: какие шансы у Овечкина на второй Кубок Стэнли?

Из русских в числе фаворитов — Кучеров и Сергачев.

2 мая 2022 года стартует плей-офф НХЛ. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд выиграть Кубок Стэнли.

Главные претенденты на Кубок Стэнли в 2022 году

Два последних розыгрыша остались за «Тампа-Бэй Лайтнинг», где выступают нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев. В этом сезоне «Молнии» снова считаются одними из главных фаворитов на трофей.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают основным претендентом на победу «Колорадо Эвеланш». Команда Джареда Беднара заняла первое место в Западной конференции и второе в общей таблице. Коэффициент на успех «Эвс» — 4.50. В последних трех сезонах коллектив из Денвера стабильно вылетал во втором раунде. В последний раз «Колорадо» брал Кубок Стэнли в 2001 году.

Вместе с «Эвеланш» в тройку фаворитов вошли лучшая команда регулярки «Флорида» и действующий победитель турнира «Тампа-Бэй». На победу «Пантерз» можно поставить за 7.00. В прошлом сезоне команда вылетела по итогам первого раунда плей-офф. «Флорида» поборется за Кубок Стэнли всего седьмой раз в истории.

Одна из главных звезд команды — финн с российским гражданством Александр Барков. Нападающий настрелял 39 голов в 67 матчах и стал лучшим снайпером «Флориды» в регулярке.

Поставить на успех «Тампы» можно с коэффициентом 8.50. «Лайтнинг» очень уверенно выступают в плей-офф: четыре раза играли в финале и трижды подняли кубок.

Другие претенденты

«Калгари» в последние годы неудачно выступает в плей-офф НХЛ. В последний раз команда преодолела стартовый раунд в сезоне-2014/15, а в прошлом розыгрыше вообще не вышла в постсезон. Единственной победы в Кубке Стэнли «Огоньки» добились в конце 1980-х, но в этом сезоне «Калгари» — в числе фаворитов. Коэффициент на победу «Флэймз» — 9.00.

Еще один претендент — «Каролина». Команда Андрея Свечникова заняла второе место на «Востоке» и тоже попала в пул фаворитов Кубка Стэнли. Триумф «Каролины» идет за 10.0.

«Торонто Мэйпл Лифс» с сезона-2003/04 не пробирался через первый этап плей-офф, но в этом году считается одним из претендентов на титул. «Листья» влетели в топ-3 Восточной конференции — в этом им помогли русские форвард Илья Михеев и защитник Илья Любушкин. Коэффициент на победу «Торонто» — 12.0.

Котировкой 13.0 аналитики оценили шансы «Нью-Йорк Рейнджерс», который четыре сезона подряд не играл в плей-офф.

На победу «Вашингтон Кэпиталз» предложен коэффициент 15.0. Команда Александра Овечкина заняла восьмое место на Востоке и не идет в числе фаворитов. К тому же в первом раунде «Кэпс» играть с опасной «Флоридой».

Такая же котировка идет на победу сразу нескольких команд:

• «Бостон Брюинз»

• «Миннесота Уайлд»

• «Питтсбург Пингвинз»

• «Сент-Луис Блюз»

• «Эдмонтон Ойлерз»

За 30.0 можно взять победу «Даллас Старз», «Лос-Анджелес Кингз» или «Нэшвилл Предаторз» — трех последних команд Запада.