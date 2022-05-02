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Сегодня, 10:15

Плей-офф НХЛ: какие шансы у Овечкина на второй Кубок Стэнли?

Прогноз и ставка на победителя плей-офф НХЛ
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»).
Фото Global Look Press
Из русских в числе фаворитов — Кучеров и Сергачев.

2 мая 2022 года стартует плей-офф НХЛ. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд выиграть Кубок Стэнли.

Главные претенденты на Кубок Стэнли в 2022 году

Два последних розыгрыша остались за «Тампа-Бэй Лайтнинг», где выступают нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев. В этом сезоне «Молнии» снова считаются одними из главных фаворитов на трофей.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают основным претендентом на победу «Колорадо Эвеланш». Команда Джареда Беднара заняла первое место в Западной конференции и второе в общей таблице. Коэффициент на успех «Эвс» — 4.50. В последних трех сезонах коллектив из Денвера стабильно вылетал во втором раунде. В последний раз «Колорадо» брал Кубок Стэнли в 2001 году.

Вместе с «Эвеланш» в тройку фаворитов вошли лучшая команда регулярки «Флорида» и действующий победитель турнира «Тампа-Бэй». На победу «Пантерз» можно поставить за 7.00. В прошлом сезоне команда вылетела по итогам первого раунда плей-офф. «Флорида» поборется за Кубок Стэнли всего седьмой раз в истории.

Одна из главных звезд команды — финн с российским гражданством Александр Барков. Нападающий настрелял 39 голов в 67 матчах и стал лучшим снайпером «Флориды» в регулярке.

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Поставить на успех «Тампы» можно с коэффициентом 8.50. «Лайтнинг» очень уверенно выступают в плей-офф: четыре раза играли в финале и трижды подняли кубок.

Другие претенденты

«Калгари» в последние годы неудачно выступает в плей-офф НХЛ. В последний раз команда преодолела стартовый раунд в сезоне-2014/15, а в прошлом розыгрыше вообще не вышла в постсезон. Единственной победы в Кубке Стэнли «Огоньки» добились в конце 1980-х, но в этом сезоне «Калгари» — в числе фаворитов. Коэффициент на победу «Флэймз» — 9.00.

Еще один претендент — «Каролина». Команда Андрея Свечникова заняла второе место на «Востоке» и тоже попала в пул фаворитов Кубка Стэнли. Триумф «Каролины» идет за 10.0.

«Торонто Мэйпл Лифс» с сезона-2003/04 не пробирался через первый этап плей-офф, но в этом году считается одним из претендентов на титул. «Листья» влетели в топ-3 Восточной конференции — в этом им помогли русские форвард Илья Михеев и защитник Илья Любушкин. Коэффициент на победу «Торонто» — 12.0.

Котировкой 13.0 аналитики оценили шансы «Нью-Йорк Рейнджерс», который четыре сезона подряд не играл в плей-офф.

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На победу «Вашингтон Кэпиталз» предложен коэффициент 15.0. Команда Александра Овечкина заняла восьмое место на Востоке и не идет в числе фаворитов. К тому же в первом раунде «Кэпс» играть с опасной «Флоридой».

Такая же котировка идет на победу сразу нескольких команд:

• «Бостон Брюинз»

• «Миннесота Уайлд»

• «Питтсбург Пингвинз»

• «Сент-Луис Блюз»

• «Эдмонтон Ойлерз»

За 30.0 можно взять победу «Даллас Старз», «Лос-Анджелес Кингз» или «Нэшвилл Предаторз» — трех последних команд Запада.

Александр Овечкин
НХЛ
Прогнозы на спорт
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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