Плей-офф НХЛ: какие шансы у Овечкина на второй Кубок Стэнли?
2 мая 2022 года стартует плей-офф НХЛ. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд выиграть Кубок Стэнли.
Главные претенденты на Кубок Стэнли в 2022 году
Два последних розыгрыша остались за «Тампа-Бэй Лайтнинг», где выступают нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев. В этом сезоне «Молнии» снова считаются одними из главных фаворитов на трофей.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают основным претендентом на победу «Колорадо Эвеланш». Команда Джареда Беднара заняла первое место в Западной конференции и второе в общей таблице. Коэффициент на успех «Эвс» — 4.50. В последних трех сезонах коллектив из Денвера стабильно вылетал во втором раунде. В последний раз «Колорадо» брал Кубок Стэнли в 2001 году.
Вместе с «Эвеланш» в тройку фаворитов вошли лучшая команда регулярки «Флорида» и действующий победитель турнира «Тампа-Бэй». На победу «Пантерз» можно поставить за 7.00. В прошлом сезоне команда вылетела по итогам первого раунда плей-офф. «Флорида» поборется за Кубок Стэнли всего седьмой раз в истории.
Одна из главных звезд команды — финн с российским гражданством Александр Барков. Нападающий настрелял 39 голов в 67 матчах и стал лучшим снайпером «Флориды» в регулярке.
Поставить на успех «Тампы» можно с коэффициентом 8.50. «Лайтнинг» очень уверенно выступают в плей-офф: четыре раза играли в финале и трижды подняли кубок.
Другие претенденты
«Калгари» в последние годы неудачно выступает в плей-офф НХЛ. В последний раз команда преодолела стартовый раунд в сезоне-2014/15, а в прошлом розыгрыше вообще не вышла в постсезон. Единственной победы в Кубке Стэнли «Огоньки» добились в конце 1980-х, но в этом сезоне «Калгари» — в числе фаворитов. Коэффициент на победу «Флэймз» — 9.00.
Еще один претендент — «Каролина». Команда Андрея Свечникова заняла второе место на «Востоке» и тоже попала в пул фаворитов Кубка Стэнли. Триумф «Каролины» идет за 10.0.
«Торонто Мэйпл Лифс» с сезона-2003/04 не пробирался через первый этап плей-офф, но в этом году считается одним из претендентов на титул. «Листья» влетели в топ-3 Восточной конференции — в этом им помогли русские форвард Илья Михеев и защитник Илья Любушкин. Коэффициент на победу «Торонто» — 12.0.
Котировкой 13.0 аналитики оценили шансы «Нью-Йорк Рейнджерс», который четыре сезона подряд не играл в плей-офф.
На победу «Вашингтон Кэпиталз» предложен коэффициент 15.0. Команда Александра Овечкина заняла восьмое место на Востоке и не идет в числе фаворитов. К тому же в первом раунде «Кэпс» играть с опасной «Флоридой».
Такая же котировка идет на победу сразу нескольких команд:
• «Бостон Брюинз»
• «Миннесота Уайлд»
• «Питтсбург Пингвинз»
• «Сент-Луис Блюз»
• «Эдмонтон Ойлерз»
За 30.0 можно взять победу «Даллас Старз», «Лос-Анджелес Кингз» или «Нэшвилл Предаторз» — трех последних команд Запада.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 0
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0