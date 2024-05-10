«Барселона» уже ни на что не претендует. Но руководство клуба само нашло мотивацию на оставшиеся туры

Хави решил остаться, а его уже хотят уволить.

13 мая в ла лиге сойдутся третья и шестая команды — «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра 35-го тура чемпионата Испании пройдет на олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса и начнется в 22.00 по московскому времени по свистку арбитра Гильермо Куадры Фернандеса. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Реал Сосьедад» 13 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение сине-гранатовым: их успех предложен с котировкой 1.80, что составляет около 54% вероятности. Выигрыш коллектива из Сан-Себастьяна можно взять за 4.30 (22%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 3.75 (24%).

Вероятность непоражения гостей оценена в 2.00. В первом круге каталонцы не без проблем добыли минимальную победу — победный мяч Рональда Араухо залетел уже в компенсированное время (1:0).

Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи намекают на превосходство подопечных Хави:

• 1:0 и 1:1 — за 7.50;

• 2:0 и 2:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, обратный рынок доступен с таким же коэффициентом.

Поставить на обмен результативными ударами можно с котировкой 1.80, опция «обе забьют — нет» дана за 2.00.

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«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз и анализ матча ла лиги 13 мая 2024 года

Каталонцы потерпели два поражения в трех предыдущих турах и лишились даже второй строчки: после встречи с «Жироной» (2:4) подопечные Хави скатились на третье место. Причем какое-то время казалось, что «Барселона» даже сможет навязать борьбу «Реалу» в чемпионской гонке. Сине-гранатовые подошли к класико в 32-м туре на серии из 10 игр без поражений, восемь из которых закончились победой. Но проигрыш мадридцам (2:3) окончательно лишил команду шансов на золото.

Куда сильнее игровых проблем беспокоят новости по поводу менеджмента «Барселоны». Главный тренер Хави зимой объявил об уходе из клуба по завершении сезона, но после вылета из Лиги чемпионов от «ПСЖ» (4:6 по сумме двух игр) неожиданно передумал. Казалось, испанец точно останется у руля «Барсы», ведь после его первоначального решения руководство уговаривало остаться. Теперь же, по данным испанского Diario AS, сами боссы клуба заявили о возможном увольнении Хави, если каталонцы не финишируют вторыми. Сейчас отставание от «Жироны» составляет одно очко.

Также перед игрой с «Сосьедадом» негативный фон создал агент 19-летнего форварда «Барселоны» Витора Роке. Парень только зимой присоединился к каталонцам и пока получал крайне ограниченное игровое время, а в последних трех турах ла лиги вообще остался в запасе. При этом на его счету уже два гола, а остальные нападающие команды далеко не всегда демонстрируют топ-уровень. Например, немало критики достается Роберту Левандовски. При этом Роке все равно почти не появляется на поле, что и взбесило его представителя.

«Витор Роке должен играть чаще, и никто не понимает, почему этого не происходит. Хави с ним ни разу не говорил, и мне эта ситуация непонятна. Она никому не идет на пользу. Парень должен работать усерднее и ждать шанса, но во многих матчах он уже мог получить игровое время. За 300 минут он забил два гола — я бы сказал, что он лучший бомбардир команды, если смотреть на средние величины. Хави дает игровое время Фермину, Кубарси, Ламину Ямалю, а Роке — нет», — высказался агент бразильца.

«Реал Сосьедад» на фоне «Барселоны» выглядит куда спокойнее. Команда сражается за еврокубки и пока занимает шестую строчку, откуда открывается путевка в Лигу конференций — а ведь в текущем сезоне она выступала в 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом сан-себастьянцам придется оборонять еще и эту позицию: отрыв от преследующего «Бетиса» составляет всего два балла, а коллектив Иманола Альгуасиля не всегда выглядит мощно — в прошлых четырех турах добыл всего одну победу.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Барселона» — «Реал Сосьедад»

У каталонцев уже давно не в строю левый защитник Алекс Бальде и полузащитник Гави. После класико к ним добавился Френки де Йонг, который уже не сыграет в этом сезоне за клуб, но, возможно, восстановится к Евро.

Гостям точно будет не хватать одного из самых ценных игроков — Мартина Субименди. Он повредил подколенное сухожилие. Также на больничном находятся Айен Муньос, Киран Тирни, Амари Траоре и Карлос Фернандес.

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: статистика личных встреч

Каталонцы в первом круге не без проблем переиграли соперника (1:0), но в основном встречи с «Сосьедадом» не вызывают у «Барселоны» больших сложностей. У нее восемь побед в предыдущих 10 поединках во всех турнирах, а в общей статистике — 114 выигрышей в 193 матчах (36 проигрышей).

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад»

Больше «Барселоны» (70) в этом сезоне ла лиги забили только «Реал» (74) и «Жирона» (73), которые как раз опережают ее в турнирной таблице. В среднем за 90 минут каталонцы отличаются 2,06 раза, а в трех последних турах отличились восемь раз. В хорошей форме находится Левандовски: на счету поляка четыре гола в прошлых двух играх чемпионата. У «Сосьедада» же из-за травм выбыли три защитника, а также важнейший игрок центра поля. Возможно, мотивации хозяевам прибавит нависшая отставка Хави в случае отсутствия второго места.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.85.

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