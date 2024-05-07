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«ПСЖ» — «Боруссия»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» 7 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Боруссия» — «ПСЖ».
Фото Global Look Press

7 мая «Боруссия» приедет в гости к «ПСЖ» в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов. Встреча на арене «Парк-де-Пренс» начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 21.45 мск. В первом поединке победили дортмундцы (1:0).

Лига чемпионов. 1/2 финала
07 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Боруссия Д

Хозяева — фавориты, считают аналитики из букмекерской компании Winline. На успех команды Луиса Энрике они дали коэффициент 1.48, что соответствует 66% вероятности. Ничья оценена в 4.80 (20%), триумф «Боруссии» — в 6.80 (14%).

На выход парижан в финал предложена котировка 1.63, а на их соперников — 2.27.

Черно-желтые не уступили «Сен-Жермен» в двух предыдущих встречах. Продление успешной серии (Х2) идет за 2.81.

Победа красно-синих с форой (-1.5) оценивается в 2.12. Фора (+1.5) на «Дортмунд» — в 1.71.

Харри Кейн. Кейн проводит фантастический сезон, но его усилий мало для победы над «Реалом». Анчелотти идет за треблом

Тотал больше трех голов в предстоящем матче доступен за 1.75, ТМ 3 — за 2.05.

Обмен забитыми мячами можно взять за 1.63, обратный рынок — за 2.28.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов из Winline, — 2:0 или 2:1 в пользу парижан. На оба результата дан коэффициент 7.60.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
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