7 мая «Боруссия» приедет в гости к «ПСЖ» в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов. Встреча на арене «Парк-де-Пренс» начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 21.45 мск. В первом поединке победили дортмундцы (1:0).

Хозяева — фавориты, считают аналитики из букмекерской компании Winline. На успех команды Луиса Энрике они дали коэффициент 1.48, что соответствует 66% вероятности. Ничья оценена в 4.80 (20%), триумф «Боруссии» — в 6.80 (14%).

На выход парижан в финал предложена котировка 1.63, а на их соперников — 2.27.

Черно-желтые не уступили «Сен-Жермен» в двух предыдущих встречах. Продление успешной серии (Х2) идет за 2.81.

Победа красно-синих с форой (-1.5) оценивается в 2.12. Фора (+1.5) на «Дортмунд» — в 1.71.

Тотал больше трех голов в предстоящем матче доступен за 1.75, ТМ 3 — за 2.05.

Обмен забитыми мячами можно взять за 1.63, обратный рынок — за 2.28.

Самый вероятный счет, по мнению экспертов из Winline, — 2:0 или 2:1 в пользу парижан. На оба результата дан коэффициент 7.60.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!