«Аталанта» — «Марсель»: ассистентских подвигов Миранчука в ЛЕ не хватит для уверенной победы бергамасков
9 мая пройдет ответный полуфинальный матч Лиги Европы между «Аталантой» и «Марселем» — в первой встрече команды не выявили победителя (1:1). Игра на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — испанец Хесус Хиль Мансано. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.75, вероятность — примерно 56%. Выигрыш провансальцев предложен с котировкой 4.80 (19%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 4.00 (25%).
Рынок на проход бергамасков в финал Лиги Европы оценен в 1.37, эта опция на «Марсель» доступна за 3.10.
Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи отражают явное преимущество подопечных Джан Пьеро Гасперини:
• ничья 1:1 идет за 6.40;
• 1:0 — за 6.60;
• 2:0 и 2:1 — за 7.40.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.76, обратный вариант оценен в 2.08.
Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Марсель»
Первая встреча закончилась ничьей (1:1), но ближе к победе все же были провансальцы — во втором тайме они практически не выпускали соперника с его половины поля и даже попали в крестовину. Вероятно, на выезде «Марсель» вновь навяжет борьбу оппоненту, тем более что он находится в неплохой форме: не проигрывает на протяжении пяти матчей во всех турнирах, забив в каждом из них. К тому же «Аталанта» редко выглядела намного сильнее соперников в Лиге Европы: с преимуществом больше одного мяча обыграла только скромный «Ракув» на групповом этапе (2:0 и 4:0), а также — сенсационно — «Ливерпуль» (3:0). Неделю назад Алексей Миранчук появился на поле в самом конце, но все же создал для себя неплохой шанс забить. А вообще россиянин — лучший ассистент команды Гасперини в турнире (четыре голевые).
Рекомендуемая ставка: Ф2(+1) за 1.65.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3