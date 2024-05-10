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«Аугсбург» — «Штутгарт»: где смотреть матч бундеслиги 10 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Аугсбург» — «Штутгарт» 10 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Штутгарта».
Фото Global Look Press

Третья команда Германии «Штутгарт» в 33-м туре бундеслиги отправится на выезд к середняку «Аугсбургу». Игра на стадионе «ВВК-Арена» пройдет 10 мая и начнется в 21.30 по московскому времени. Главный арбитр — Патрик Иттрих. Прямую трансляцию с 21.25 мск покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 3».

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
10 мая, 21:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
Штутгарт

Аналитики букмекерской компании Winline считают подопечных Себастьяна Хенеса фаворитами: их победа идет за 1.83, что составляет приблизительно 54% вероятности. Выигрыш «фуггеров» предложен с котировкой 3.90 (24%), вероятность раздела очков оценена в 4.20 (22%).

Встреча первого круга закончилась разгромной победой «швабов» (3:0). Поставить на то, что «Аугсбург» как минимум не уступит на родном стадионе, можно с коэффициентом 2.02.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода поединка отражают небольшое преимущество «Штутгарта»:

• 1:1 — за 7.40;

• 2:1 — за 7.80;

• 2:2 — за 10.0.

Силас Катомпа Мвумпа (&laquo;Штутгарт&raquo;). «Аугсбург» — «Штутгарт»: «швабы» могут еще сильнее испортить сезон «Баварии»

Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.08, ТМ 3.5 — за 1.72.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.41, обратный вариант дан за 2.73.

Комбинированная ставка на победу гостей и «обе забьют» доступна за привлекательные 2.75.

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«Крылья Советов» сыграют с «Ахматом» в ретроформе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
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