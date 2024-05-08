8 мая в ответной игре полуфинала Лиги конференций «Фиорентина» приедет в гости к «Брюгге». Поединок на стадионе «Ян Брейдель» начнется в 19.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru стартует в 19.30 мск. Первая встреча завершилась победой «фиалок» (3:2).

Хозяева — небольшие фавориты поединка, считают аналитики компании Winline. На успех «Брюгге» представлен коэффициент 2.60, что соответствует 37% вероятности. Ничья в основное время оценена в 3.40 (29%), триумф команды Винченцо Итальяно — в 2.85 (34%).

На выход «фиалок» в полуфинал предложена котировка 1.33, на бельгийцев — 3.30.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.84.

На обмен голами дан коэффициент 1.72, обратный рынок идет за 2.14.

Самый вероятный счет в основное время — 1:1. Сыграть на этот результат по итогам 90 минут можно за 5.40.

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Байер»

«Брюгге» выиграл в шести предыдущих поединках при родных фанатах во всех турнирах. А в Лиге конференций не уступил дома восемь раз подряд (шесть побед). В чемпионате Бельгии команда Ронни Дейлы — вторая по количеству забитых мячей (62). А в 12 из 17 матчей ЛК в этом сезоне черно-синие отличились дважды или чаще.

В то же время «Фиорентина» не проиграла в Лиге конференций в пяти выездах подряд. А четыре последние встречи «фиалок» во всех турнирах завершились обменом голами. Учитывая результативность первой игры соперников, вряд ли они будут отсиживаться в обороне.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.

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