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«Брюгге» — «Фиорентина»: «фиалки» победили в первой игре, но не считаются фаворитами в ответке

Прогноз на матч Лиги конференций «Брюгге» — «Фиорентина» 8 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Фиорентина» — «Брюгге».
Фото Getty Images

8 мая в ответной игре полуфинала Лиги конференций «Фиорентина» приедет в гости к «Брюгге». Поединок на стадионе «Ян Брейдель» начнется в 19.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru стартует в 19.30 мск. Первая встреча завершилась победой «фиалок» (3:2).

Лига конференций. 1/2 финала
08 мая, 22:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
Фиорентина

Хозяева — небольшие фавориты поединка, считают аналитики компании Winline. На успех «Брюгге» представлен коэффициент 2.60, что соответствует 37% вероятности. Ничья в основное время оценена в 3.40 (29%), триумф команды Винченцо Итальяно — в 2.85 (34%).

На выход «фиалок» в полуфинал предложена котировка 1.33, на бельгийцев — 3.30.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.84.

На обмен голами дан коэффициент 1.72, обратный рынок идет за 2.14.

Самый вероятный счет в основное время — 1:1. Сыграть на этот результат по итогам 90 минут можно за 5.40.

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«Брюгге» выиграл в шести предыдущих поединках при родных фанатах во всех турнирах. А в Лиге конференций не уступил дома восемь раз подряд (шесть побед). В чемпионате Бельгии команда Ронни Дейлы — вторая по количеству забитых мячей (62). А в 12 из 17 матчей ЛК в этом сезоне черно-синие отличились дважды или чаще.

В то же время «Фиорентина» не проиграла в Лиге конференций в пяти выездах подряд. А четыре последние встречи «фиалок» во всех турнирах завершились обменом голами. Учитывая результативность первой игры соперников, вряд ли они будут отсиживаться в обороне.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.

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Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Брюгге
ФК Фиорентина
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
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 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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