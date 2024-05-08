«Брюгге» — «Фиорентина»: «фиалки» победили в первой игре, но не считаются фаворитами в ответке
8 мая в ответной игре полуфинала Лиги конференций «Фиорентина» приедет в гости к «Брюгге». Поединок на стадионе «Ян Брейдель» начнется в 19.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru стартует в 19.30 мск. Первая встреча завершилась победой «фиалок» (3:2).
Хозяева — небольшие фавориты поединка, считают аналитики компании Winline. На успех «Брюгге» представлен коэффициент 2.60, что соответствует 37% вероятности. Ничья в основное время оценена в 3.40 (29%), триумф команды Винченцо Итальяно — в 2.85 (34%).
На выход «фиалок» в полуфинал предложена котировка 1.33, на бельгийцев — 3.30.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.84.
На обмен голами дан коэффициент 1.72, обратный рынок идет за 2.14.
Самый вероятный счет в основное время — 1:1. Сыграть на этот результат по итогам 90 минут можно за 5.40.
Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Байер»
«Брюгге» выиграл в шести предыдущих поединках при родных фанатах во всех турнирах. А в Лиге конференций не уступил дома восемь раз подряд (шесть побед). В чемпионате Бельгии команда Ронни Дейлы — вторая по количеству забитых мячей (62). А в 12 из 17 матчей ЛК в этом сезоне черно-синие отличились дважды или чаще.
В то же время «Фиорентина» не проиграла в Лиге конференций в пяти выездах подряд. А четыре последние встречи «фиалок» во всех турнирах завершились обменом голами. Учитывая результативность первой игры соперников, вряд ли они будут отсиживаться в обороне.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3