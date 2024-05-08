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«Реал» — «Бавария»: где смотреть матч Лиги чемпионов 8 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» 8 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Тони Кроос и Джамал Мусиала («Бавария» — «Реал»).
Фото Getty Images

8 мая «Бавария» навестит мадридский «Реал» в ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов. В Мюнхене соперники сыграли вничью (2:2). Поединок на стадионе «Сантьяго Бернабеу» начнется в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Шимон Марчиняк из Польши. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21.45 мск.

Лига чемпионов. 1/2 финала
08 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Бавария

Специалисты отдали предпочтение мадридцам: взять успех «Реала» предложили с коэффициентом 1.94, это около 49% вероятности. Ничью оценили в 3.95 (26%). Котировка на победу команды Томаса Тухеля — 3.80 (25%).

Считаете, что «Бавария» не уступит в основное время? Хватайте опцию Х2 за 1.94.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.35. «Обе забьют» идет за 1.51, обратный рынок — за 2.57.

Аналитики сомневаются, что матч перейдет в дополнительное время: это событие доступно за 3.50. Поставить на вариант «овертайма не будет» можно за 1.26.

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В первой встрече соперники огорчили друг друга дважды. ИТБ 1.5 мяча для сливочных дали за 1.71, ИТБ 1.5 для мюнхенцев — за 2.53.

Четыре самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на ничью или победу «Реала»:

  • 1:1 — за 6.60;
  • 2:1 — за 7.80;
  • 1:0 — за 9.20;
  • 2:0 — за 9.80.

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«Реал» — «Бавария»: Нагучев предлагает ставить на ауты в ответном полуфинале ЛЧ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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