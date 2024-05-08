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«Брюгге» — «Фиорентина»: где смотреть матч Лиги конференций 8 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги конференций «Брюгге» — «Фиорентина» 8 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Фиорентина» — «Брюгге».
Фото Getty Images

8 мая «Брюгге» сыграет в ответном полуфинале Лиги конференций против «Фиорентины». Поединок состоится на стадионе «Ян Брейдель» и начнется в 19.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажут телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru. Трансляция стартует в 19.30 мск. В первой игре победили парни Винченцо Итальяно (3:2).

Лига конференций. 1/2 финала
08 мая, 19:45. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
Фиорентина

Аналитики Winline назвали хозяев фаворитами. На триумф бельгийцев предложен коэффициент 2.60, что соответствует 37% вероятности. Ничья после 90 минут игры идет за 3.40 (29%), успех «Фиорентины» — за 2.85 (34%).

Котировка на выход «фиалок» в полуфинал — 1.33, на «Брюгге» — 3.30.

Вероятность дополнительного времени оценена в 4.10, опция «будет овертайм — нет» — в 1.20.

Победа черно-синих с форой (0) получила котировку 1.83. Аналогичный вариант для флорентийцев выставили за 1.99.

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Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.84.

На обмен голами дан коэффициент 1.72, обратный рынок идет за 2.14.

Самый вероятный счет в основное время — 1:1. Сыграть на этот результат по итогам 90 минут можно за 5.40.

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Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Брюгге
ФК Фиорентина
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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