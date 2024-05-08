8 мая «Брюгге» сыграет в ответном полуфинале Лиги конференций против «Фиорентины». Поединок состоится на стадионе «Ян Брейдель» и начнется в 19.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажут телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru. Трансляция стартует в 19.30 мск. В первой игре победили парни Винченцо Итальяно (3:2).

Аналитики Winline назвали хозяев фаворитами. На триумф бельгийцев предложен коэффициент 2.60, что соответствует 37% вероятности. Ничья после 90 минут игры идет за 3.40 (29%), успех «Фиорентины» — за 2.85 (34%).

Котировка на выход «фиалок» в полуфинал — 1.33, на «Брюгге» — 3.30.

Вероятность дополнительного времени оценена в 4.10, опция «будет овертайм — нет» — в 1.20.

Победа черно-синих с форой (0) получила котировку 1.83. Аналогичный вариант для флорентийцев выставили за 1.99.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.84.

На обмен голами дан коэффициент 1.72, обратный рынок идет за 2.14.

Самый вероятный счет в основное время — 1:1. Сыграть на этот результат по итогам 90 минут можно за 5.40.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline