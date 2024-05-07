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Сегодня, 16:15

«Сити» — первый по потерянным очкам, «Ливерпуль» устранился из гонки. Какие шансы у «Арсенала» на победу в АПЛ?

Ставки и коэффициенты на победителя АПЛ в сезоне-2023/24
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Эрлин Холанн и Деклан Райс («Манчестер Сити» — «Арсенал»).
Фото Getty Images

До финиша чемпионской гонки АПЛ осталось всего два тура — претендентов на титул тоже двое, «Арсенал» и «Манчестер Сити». Да, «Ливерпуль» имеет математические шансы закончить сезон на первой строчке, но для этого команде Юргена Клоппа необходимы две победы. Плюс конкуренты красных должны проиграть во всех матчах — поверить в такой исход событий почти невозможно.

Самое время выяснить, чьи шансы на золото предпочтительнее.

«Манчестер Сити»

По мнению экспертов, вероятность «горожан» защитить чемпионское звание довольно высока — такой вариант представлен с котировкой 1.35.

За два тура до финиша парни Пепа Гвардиолы занимают второе место в таблице, но лидируют по потерянным очкам: имеют матч в запасе и в случае победы обойдут «Арсенал» на два балла. В оставшихся поединках небесно-голубые сыграют с тремя лондонскими командами: навестят «Фулхэм» с «Тоттенхэмом» и примут «Вест Хэм».

Поражение «Сити» в гонке за золото идет за 3.30.

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«Арсенал»

Аналитики считают «канониров» единственными претендентами на титул после «Сити» — триумф Мартина Эдегора и его партнеров оценили коэффициентом 3.35.

В распоряжении Микеля Артеты лучшая по результативности атака лиги (88 голов) и самая надежная оборона (28 пропущенных мячей). Лондонцы действительно проводят выдающуюся кампанию и заслуженно идут в лидерах, но ситуация находится не в их руках: золото не гарантируют даже две победы в двух оставшихся играх, поскольку «горожане» провели на матч меньше. А разрыв между соперниками ничтожный — лишь один балл. В следующем туре «Арсенал» приедет на «Олд Траффорд» в гости к «Манчестер Юнайтед», а закончит сезон домашним поединком с «Эвертоном».

Вторую подряд неудачу «канониров» в чемпионской гонке дали за 1.32.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

 14
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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

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 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Кирилл Гоцук

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Виктор Александров

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