«Сити» — первый по потерянным очкам, «Ливерпуль» устранился из гонки. Какие шансы у «Арсенала» на победу в АПЛ?
До финиша чемпионской гонки АПЛ осталось всего два тура — претендентов на титул тоже двое, «Арсенал» и «Манчестер Сити». Да, «Ливерпуль» имеет математические шансы закончить сезон на первой строчке, но для этого команде Юргена Клоппа необходимы две победы. Плюс конкуренты красных должны проиграть во всех матчах — поверить в такой исход событий почти невозможно.
Самое время выяснить, чьи шансы на золото предпочтительнее.
«Манчестер Сити»
По мнению экспертов, вероятность «горожан» защитить чемпионское звание довольно высока — такой вариант представлен с котировкой 1.35.
За два тура до финиша парни Пепа Гвардиолы занимают второе место в таблице, но лидируют по потерянным очкам: имеют матч в запасе и в случае победы обойдут «Арсенал» на два балла. В оставшихся поединках небесно-голубые сыграют с тремя лондонскими командами: навестят «Фулхэм» с «Тоттенхэмом» и примут «Вест Хэм».
Поражение «Сити» в гонке за золото идет за 3.30.
«Арсенал»
Аналитики считают «канониров» единственными претендентами на титул после «Сити» — триумф Мартина Эдегора и его партнеров оценили коэффициентом 3.35.
В распоряжении Микеля Артеты лучшая по результативности атака лиги (88 голов) и самая надежная оборона (28 пропущенных мячей). Лондонцы действительно проводят выдающуюся кампанию и заслуженно идут в лидерах, но ситуация находится не в их руках: золото не гарантируют даже две победы в двух оставшихся играх, поскольку «горожане» провели на матч меньше. А разрыв между соперниками ничтожный — лишь один балл. В следующем туре «Арсенал» приедет на «Олд Траффорд» в гости к «Манчестер Юнайтед», а закончит сезон домашним поединком с «Эвертоном».
Вторую подряд неудачу «канониров» в чемпионской гонке дали за 1.32.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3