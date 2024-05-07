До финиша чемпионской гонки АПЛ осталось всего два тура — претендентов на титул тоже двое, «Арсенал» и «Манчестер Сити». Да, «Ливерпуль» имеет математические шансы закончить сезон на первой строчке, но для этого команде Юргена Клоппа необходимы две победы. Плюс конкуренты красных должны проиграть во всех матчах — поверить в такой исход событий почти невозможно.

Самое время выяснить, чьи шансы на золото предпочтительнее.

«Манчестер Сити»

По мнению экспертов, вероятность «горожан» защитить чемпионское звание довольно высока — такой вариант представлен с котировкой 1.35.

За два тура до финиша парни Пепа Гвардиолы занимают второе место в таблице, но лидируют по потерянным очкам: имеют матч в запасе и в случае победы обойдут «Арсенал» на два балла. В оставшихся поединках небесно-голубые сыграют с тремя лондонскими командами: навестят «Фулхэм» с «Тоттенхэмом» и примут «Вест Хэм».

Поражение «Сити» в гонке за золото идет за 3.30.

«Арсенал»

Аналитики считают «канониров» единственными претендентами на титул после «Сити» — триумф Мартина Эдегора и его партнеров оценили коэффициентом 3.35.

В распоряжении Микеля Артеты лучшая по результативности атака лиги (88 голов) и самая надежная оборона (28 пропущенных мячей). Лондонцы действительно проводят выдающуюся кампанию и заслуженно идут в лидерах, но ситуация находится не в их руках: золото не гарантируют даже две победы в двух оставшихся играх, поскольку «горожане» провели на матч меньше. А разрыв между соперниками ничтожный — лишь один балл. В следующем туре «Арсенал» приедет на «Олд Траффорд» в гости к «Манчестер Юнайтед», а закончит сезон домашним поединком с «Эвертоном».

Вторую подряд неудачу «канониров» в чемпионской гонке дали за 1.32.

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