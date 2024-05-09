«Реал» — безоговорочный фаворит финала Лиги чемпионов с «Боруссией»

Мадридский «Реал» переиграл «Баварию» в ответном матче 1/2 Лиги чемпионов и следом за дортмундской «Боруссией» стал финалистом турнира. Решающая встреча состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании FONBET считают «Реал» безусловным фаворитом финала. На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1.65, что примерно 61% вероятности исхода. Ничья в основное время котируется за 3.95 (25%), успех «Боруссии» — за 5.30 (14%).

«Реал» может выиграть Лигу чемпионов в 15-й раз в своей истории, «Боруссия» — во второй.

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