«Джерс» очень сильны на домашнем поле.

5 мая 2022 года «Лейпциг» Доменико Тедеско в ответном полуфинале Лиги Европы сыграет с шотландским «Рейнджерс». Игру примет стадион «Айброкс», она начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Футбол 2». Начало эфира — в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Лейпциг» 5 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предвосхищают победу немецкой команды. На успех «Лейпцига» можно поставить с коэффициентом 1.93, это примерно 51% вероятности. Возможный триумф «Рейнджерс» оценен котировкой 3.80 (26%), ничья — 3.90 (23%).

Считаете, что «Рейнджерс» дома даст бой? На то, что шотландцы не проиграют, коэффициент 1.93.

«Джерс» не забили всего в двух из десяти последних матчей, «РБ» покинул поле без гола лишь раз. Вариант «обе забьют» можно взять за 1.75.

Высокий коэффициент на ТБ 2.5 — 1.85. На обратный вариант — 2.00.

Проход «Лейпцига» в финал в дополнительное время идет за 15.0, по пенальти — за 19.0. Шансы «Рейнджерс» сопоставимы — 20.0 и 18.0 соответственно.

«Рейнджерс» — «Лейпциг»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 5 мая 2022 года

После назначения Тедеско «Лейпциг» совершил мощный скачок и из середины таблицы бундеслиги выбрался к вершине. В какой-то момент клуб даже занимал третье место, но к концу сезона снова пошел на спад. В 23 играх под руководством экс-тренера «Спартака» «РБ» проиграл всего два раза — и столько же поражений потерпел за последние 10 дней. Между неудачами в играх с «Унионом» (1:2) и «Боруссией» из Менхенгладбаха (1:3) уместилась минимальная победа над «Рейнджерс» (1:0) в полуфинале ЛЕ.

Теперь шансы «Лейпцига» на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне упали до минимальных показателей. За два тура до завершения чемпионата Германии отставание от «Фрайбурга» — одно очко, но теперь все зависит от соперника. Если опередить конкурента из Брайсгау не получится, единственная возможность попасть в главный еврокубок — выиграть Лигу Европы. Кажется, «РБ» рассматривает этот вариант как основной.

Чтобы выйти в финал, нужно в ответной встрече не проиграть «Рейнджерс». Но коллектив Джованни ван Бронкхорста будет биться как в последний раз, тем более у себя дома. В этой Лиге Европы «Джерс» проиграли на «Айброксе» всего раз — 0:2 «Лиону» в первом туре группового этапа. В следующих пяти встречах вице-чемпионы Шотландии добились четырех побед и каждый раз забивали минимум два мяча. На то, что «Рейнджерс» положит два гола и более «Лейпцигу», коэффициент 2.90.

В последних 25 домашних матчах светло-синие потерпели всего три поражения, включая то самое от «Лиона». «Айброкс» — настоящая крепость команды, где живут одни из самых громких фанатов в Европе. Футболистам «Лейпцига» нужна будет не только физическая сила для победы над соперником, но и психологическая устойчивость.

Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Лейпциг»

«Рейнджерс» в 2022 году провел дома 11 матчей и забил в каждом из них. Но и пропустил в половине встреч. «Лейпциг», в свою очередь, занимает четвертое место в бундеслиге по результативности. Команда Тедеско забивает в среднем больше двух мячей за игру (2.09). Ответный полуфинал Лиги Европы получится результативным.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.