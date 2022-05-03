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«Рейнджерс» — «Лейпциг»: команде Тедеско будет жарко в Шотландии

Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Лейпциг» 5 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Доменико Тедеско («Лейпциг»).
Фото Global Look Press
«Джерс» очень сильны на домашнем поле.

5 мая 2022 года «Лейпциг» Доменико Тедеско в ответном полуфинале Лиги Европы сыграет с шотландским «Рейнджерс». Игру примет стадион «Айброкс», она начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Футбол 2». Начало эфира — в 21.45 мск.

Лига Европы. 1/2 финала
05 мая, 22:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
РБ Лейпциг

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Лейпциг» 5 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предвосхищают победу немецкой команды. На успех «Лейпцига» можно поставить с коэффициентом 1.93, это примерно 51% вероятности. Возможный триумф «Рейнджерс» оценен котировкой 3.80 (26%), ничья — 3.90 (23%).

Считаете, что «Рейнджерс» дома даст бой? На то, что шотландцы не проиграют, коэффициент 1.93.

«Джерс» не забили всего в двух из десяти последних матчей, «РБ» покинул поле без гола лишь раз. Вариант «обе забьют» можно взять за 1.75.

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Высокий коэффициент на ТБ 2.5 — 1.85. На обратный вариант — 2.00.

Проход «Лейпцига» в финал в дополнительное время идет за 15.0, по пенальти — за 19.0. Шансы «Рейнджерс» сопоставимы — 20.0 и 18.0 соответственно.

«Рейнджерс» — «Лейпциг»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 5 мая 2022 года

После назначения Тедеско «Лейпциг» совершил мощный скачок и из середины таблицы бундеслиги выбрался к вершине. В какой-то момент клуб даже занимал третье место, но к концу сезона снова пошел на спад. В 23 играх под руководством экс-тренера «Спартака» «РБ» проиграл всего два раза — и столько же поражений потерпел за последние 10 дней. Между неудачами в играх с «Унионом» (1:2) и «Боруссией» из Менхенгладбаха (1:3) уместилась минимальная победа над «Рейнджерс» (1:0) в полуфинале ЛЕ.

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Теперь шансы «Лейпцига» на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне упали до минимальных показателей. За два тура до завершения чемпионата Германии отставание от «Фрайбурга» — одно очко, но теперь все зависит от соперника. Если опередить конкурента из Брайсгау не получится, единственная возможность попасть в главный еврокубок — выиграть Лигу Европы. Кажется, «РБ» рассматривает этот вариант как основной.

Чтобы выйти в финал, нужно в ответной встрече не проиграть «Рейнджерс». Но коллектив Джованни ван Бронкхорста будет биться как в последний раз, тем более у себя дома. В этой Лиге Европы «Джерс» проиграли на «Айброксе» всего раз — 0:2 «Лиону» в первом туре группового этапа. В следующих пяти встречах вице-чемпионы Шотландии добились четырех побед и каждый раз забивали минимум два мяча. На то, что «Рейнджерс» положит два гола и более «Лейпцигу», коэффициент 2.90.

В последних 25 домашних матчах светло-синие потерпели всего три поражения, включая то самое от «Лиона». «Айброкс» — настоящая крепость команды, где живут одни из самых громких фанатов в Европе. Футболистам «Лейпцига» нужна будет не только физическая сила для победы над соперником, но и психологическая устойчивость.

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Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Лейпциг»

«Рейнджерс» в 2022 году провел дома 11 матчей и забил в каждом из них. Но и пропустил в половине встреч. «Лейпциг», в свою очередь, занимает четвертое место в бундеслиге по результативности. Команда Тедеско забивает в среднем больше двух мячей за игру (2.09). Ответный полуфинал Лиги Европы получится результативным.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.

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ФК Рейнджерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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