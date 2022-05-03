«Рейнджерс» — «Лейпциг»: команде Тедеско будет жарко в Шотландии
5 мая 2022 года «Лейпциг» Доменико Тедеско в ответном полуфинале Лиги Европы сыграет с шотландским «Рейнджерс». Игру примет стадион «Айброкс», она начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Футбол 2». Начало эфира — в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Лейпциг» 5 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предвосхищают победу немецкой команды. На успех «Лейпцига» можно поставить с коэффициентом 1.93, это примерно 51% вероятности. Возможный триумф «Рейнджерс» оценен котировкой 3.80 (26%), ничья — 3.90 (23%).
Считаете, что «Рейнджерс» дома даст бой? На то, что шотландцы не проиграют, коэффициент 1.93.
«Джерс» не забили всего в двух из десяти последних матчей, «РБ» покинул поле без гола лишь раз. Вариант «обе забьют» можно взять за 1.75.
Высокий коэффициент на ТБ 2.5 — 1.85. На обратный вариант — 2.00.
Проход «Лейпцига» в финал в дополнительное время идет за 15.0, по пенальти — за 19.0. Шансы «Рейнджерс» сопоставимы — 20.0 и 18.0 соответственно.
«Рейнджерс» — «Лейпциг»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 5 мая 2022 года
После назначения Тедеско «Лейпциг» совершил мощный скачок и из середины таблицы бундеслиги выбрался к вершине. В какой-то момент клуб даже занимал третье место, но к концу сезона снова пошел на спад. В 23 играх под руководством экс-тренера «Спартака» «РБ» проиграл всего два раза — и столько же поражений потерпел за последние 10 дней. Между неудачами в играх с «Унионом» (1:2) и «Боруссией» из Менхенгладбаха (1:3) уместилась минимальная победа над «Рейнджерс» (1:0) в полуфинале ЛЕ.
Теперь шансы «Лейпцига» на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне упали до минимальных показателей. За два тура до завершения чемпионата Германии отставание от «Фрайбурга» — одно очко, но теперь все зависит от соперника. Если опередить конкурента из Брайсгау не получится, единственная возможность попасть в главный еврокубок — выиграть Лигу Европы. Кажется, «РБ» рассматривает этот вариант как основной.
Чтобы выйти в финал, нужно в ответной встрече не проиграть «Рейнджерс». Но коллектив Джованни ван Бронкхорста будет биться как в последний раз, тем более у себя дома. В этой Лиге Европы «Джерс» проиграли на «Айброксе» всего раз — 0:2 «Лиону» в первом туре группового этапа. В следующих пяти встречах вице-чемпионы Шотландии добились четырех побед и каждый раз забивали минимум два мяча. На то, что «Рейнджерс» положит два гола и более «Лейпцигу», коэффициент 2.90.
В последних 25 домашних матчах светло-синие потерпели всего три поражения, включая то самое от «Лиона». «Айброкс» — настоящая крепость команды, где живут одни из самых громких фанатов в Европе. Футболистам «Лейпцига» нужна будет не только физическая сила для победы над соперником, но и психологическая устойчивость.
Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Лейпциг»
«Рейнджерс» в 2022 году провел дома 11 матчей и забил в каждом из них. Но и пропустил в половине встреч. «Лейпциг», в свою очередь, занимает четвертое место в бундеслиге по результативности. Команда Тедеско забивает в среднем больше двух мячей за игру (2.09). Ответный полуфинал Лиги Европы получится результативным.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0