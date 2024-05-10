Митрофанов сообщил, что комитет по этике рассмотрит ситуацию с шуткой Безрукова 21 мая

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о заседании комитета по этике по делу футболиста «Рубина» Руслана Безрукова.

«Назначена дата ближайшего заседания комитета по этике — оно пройдет 21 мая. Комитет детально изучит все обстоятельства дела, выслушает игрока. Возможно коллеги проведут более одного заседания, чтобы вынести взвешенное решение», — сказал Митрофанов «СЭ».

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) футболист казанцев Руслан Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по таблице в РПЛ. Комитет по этике РФС намерен рассмотреть данное высказывание Безрукова.

8 мая в казанском клубе заявили, что провели разъяснительную работу с 22-летним футболистом. При этом в отношении хавбека будут приняты дисциплинарные меры.