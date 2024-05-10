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Сегодня, 14:42

Митрофанов сообщил, что комитет по этике рассмотрит ситуацию с шуткой Безрукова 21 мая

Микеле Антонов
Корреспондент
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Руслан Безруков.
Фото ФК «Рубин»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о заседании комитета по этике по делу футболиста «Рубина» Руслана Безрукова.

«Назначена дата ближайшего заседания комитета по этике — оно пройдет 21 мая. Комитет детально изучит все обстоятельства дела, выслушает игрока. Возможно коллеги проведут более одного заседания, чтобы вынести взвешенное решение», — сказал Митрофанов «СЭ».

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) футболист казанцев Руслан Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по таблице в РПЛ. Комитет по этике РФС намерен рассмотреть данное высказывание Безрукова.

8 мая в казанском клубе заявили, что провели разъяснительную работу с 22-летним футболистом. При этом в отношении хавбека будут приняты дисциплинарные меры.

Руслан Безруков
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Максим Митрофанов
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2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
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 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
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 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
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 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
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 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
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