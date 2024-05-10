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«Алавес» — «Жирона»: Довбик забил уже больше Беллингема

Прогноз на матч ла лиги «Алавес» — «Жирона» 10 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Артем Довбик («Жирона»).
Фото Global Look Press

Вторая команда ла лиги «Жирона» в 35-м туре встретится с «Алавесом» из середины таблицы. Игра пройдет 10 мая на стадионе «Мендисорроса» и начнется в 22.00 по московскому времени. Рассудит встречу бригада во главе с арбитром Хосе Мунуэрой Монтеро. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 35-й тур
10 мая, 22:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Жирона

По данным аналитиков букмекерской компании Winline, преимущество на стороне гостей: поставить на «Жирону» можно с коэффициентом 2.03, что примерно 48% вероятности. Триумф хозяев доступен с котировкой 3.70 (26%), ничья дана за практически идентичные 3.65 (26%).

В игре первого круга каталонцы без проблем разгромили «Алавес» (3:0) — поставить на непоражение андердога в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.84.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «Жироны»:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 — за 7.00;

• 2:1 — за 7.80.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91.

Рынок на обмен результативными ударами представлен за 1.71, котировка на вариант «обе забьют — нет» — 2.11.

Эрлинг Холанн и&nbsp;Фил Фоден (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). Холанн оформил покер в последнем туре и все равно зол на всех. Его негатив — топливо для чемпионства «Ман Сити»

Прогноз и ставка на матч «Алавес» — «Жирона»

«Жирона» — вторая по результативности в ла лиге, что отлично демонстрирует в последнее время. В трех прошлых турах она заколотила 10 мячей, а в среднем по сезону отличается 2,15 раза за 90 минут. В шикарной форме находится форвард каталонцев Артем Довбик: он оформил 6+1 в пяти последних матчах и уже вырвался на первое место в списке бомбардиров чемпионата (20 голов). Также отличительная черта команды — голы в первом тайме: она отличалась до перерыва в предыдущих шести играх первенства, в которых в принципе забивала. Даже в проигранном поединке с «Атлетико» (1:3) Довбик открыл счет уже на четвертой минуте.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (0.5) в первом тайме за 1.86.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
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