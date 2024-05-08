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«Реал» — «Бавария»: только «Спартак» выбивал мадридцев из ЛЧ после ничьей в первой игре на выезде

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» 8 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Винисиус («Реал Мадрид»).
Фото Getty Images

8 мая «Реал» примет «Баварию» в ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов. Она пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и стартует в 22.00 по московскому времени. Соперников рассудит бригада польского арбитра Шимона Марчиняка. Телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» начнут прямой эфир с 21.45 мск. Первая встреча завершилась вничью (2:2).

Лига чемпионов. 1/2 финала
08 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Бавария

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе парней Карло Анчелотти: поставить на сливочных можно с коэффициентом 1.94, это около 49% вероятности. Успех «Баварии» предложен с котировкой 3.80 (26%). Ничья — за 3.95 (25%).

Выигрыш «Реала» с форой (-1) идет за 2.55. Рынок Ф2(+1) — за 1.50.

В первой встрече соперники устроили перестрелку (2:2) — эксперты считают, что ответка будет не менее результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.35.

«Обе забьют» дали за 1.51, обратный вариант — за 2.57.

Специалисты почти не сомневаются в том, что в финале окажутся мадридцы: это событие оценили в 1.49. Итоговый проход мюнхенцев выставили за 2.60.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Бавария»

В нынешнем розыгрыше ЛЧ мадридцы не уступили ни разу и повторили свою самую длинную серию без поражений в турнире — восемь побед и три ничьи. Теперь Винисиус и компания имеют все шансы улучшить это достижение: после ничьей в первой выездной встрече сливочные прошли в следующую стадию в 23 случаях из 24. Выбить «Реал» удалось только московскому «Спартаку», но было это давно — в четвертьфинале сезона-1990/91.

В выходные бланкос оформили чемпионский титул — такое событие точно обеспечит моральный подъем. Мюнхенцы же в гостях влетели «Штутгарту» (1:3) и из-за травмы потеряли Рафаэла Геррейру — в матче на «Альянц Арене» португалец вышел на замену и усилил игру своей команды, поэтому на «Сантьяго Бернабеу» его точно будет не хватать. Томас Тухель удивил Карло Анчелотти рядом нестандартных ходов в первом поединке, но «Бавария» слишком нестабильна, чтобы остановить такой «Мадрид» — тем более при поддержке родных трибун.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 1.94.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
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