8 мая «Реал» примет «Баварию» в ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов. Она пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и стартует в 22.00 по московскому времени. Соперников рассудит бригада польского арбитра Шимона Марчиняка. Телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» начнут прямой эфир с 21.45 мск. Первая встреча завершилась вничью (2:2).

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе парней Карло Анчелотти: поставить на сливочных можно с коэффициентом 1.94, это около 49% вероятности. Успех «Баварии» предложен с котировкой 3.80 (26%). Ничья — за 3.95 (25%).

Выигрыш «Реала» с форой (-1) идет за 2.55. Рынок Ф2(+1) — за 1.50.

В первой встрече соперники устроили перестрелку (2:2) — эксперты считают, что ответка будет не менее результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.35.

«Обе забьют» дали за 1.51, обратный вариант — за 2.57.

Специалисты почти не сомневаются в том, что в финале окажутся мадридцы: это событие оценили в 1.49. Итоговый проход мюнхенцев выставили за 2.60.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Бавария»

В нынешнем розыгрыше ЛЧ мадридцы не уступили ни разу и повторили свою самую длинную серию без поражений в турнире — восемь побед и три ничьи. Теперь Винисиус и компания имеют все шансы улучшить это достижение: после ничьей в первой выездной встрече сливочные прошли в следующую стадию в 23 случаях из 24. Выбить «Реал» удалось только московскому «Спартаку», но было это давно — в четвертьфинале сезона-1990/91.

В выходные бланкос оформили чемпионский титул — такое событие точно обеспечит моральный подъем. Мюнхенцы же в гостях влетели «Штутгарту» (1:3) и из-за травмы потеряли Рафаэла Геррейру — в матче на «Альянц Арене» португалец вышел на замену и усилил игру своей команды, поэтому на «Сантьяго Бернабеу» его точно будет не хватать. Томас Тухель удивил Карло Анчелотти рядом нестандартных ходов в первом поединке, но «Бавария» слишком нестабильна, чтобы остановить такой «Мадрид» — тем более при поддержке родных трибун.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 1.94.

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