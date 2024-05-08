«Реал» — «Бавария»: только «Спартак» выбивал мадридцев из ЛЧ после ничьей в первой игре на выезде
8 мая «Реал» примет «Баварию» в ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов. Она пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и стартует в 22.00 по московскому времени. Соперников рассудит бригада польского арбитра Шимона Марчиняка. Телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» начнут прямой эфир с 21.45 мск. Первая встреча завершилась вничью (2:2).
Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе парней Карло Анчелотти: поставить на сливочных можно с коэффициентом 1.94, это около 49% вероятности. Успех «Баварии» предложен с котировкой 3.80 (26%). Ничья — за 3.95 (25%).
Выигрыш «Реала» с форой (-1) идет за 2.55. Рынок Ф2(+1) — за 1.50.
В первой встрече соперники устроили перестрелку (2:2) — эксперты считают, что ответка будет не менее результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.35.
«Обе забьют» дали за 1.51, обратный вариант — за 2.57.
Специалисты почти не сомневаются в том, что в финале окажутся мадридцы: это событие оценили в 1.49. Итоговый проход мюнхенцев выставили за 2.60.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Бавария»
В нынешнем розыгрыше ЛЧ мадридцы не уступили ни разу и повторили свою самую длинную серию без поражений в турнире — восемь побед и три ничьи. Теперь Винисиус и компания имеют все шансы улучшить это достижение: после ничьей в первой выездной встрече сливочные прошли в следующую стадию в 23 случаях из 24. Выбить «Реал» удалось только московскому «Спартаку», но было это давно — в четвертьфинале сезона-1990/91.
В выходные бланкос оформили чемпионский титул — такое событие точно обеспечит моральный подъем. Мюнхенцы же в гостях влетели «Штутгарту» (1:3) и из-за травмы потеряли Рафаэла Геррейру — в матче на «Альянц Арене» португалец вышел на замену и усилил игру своей команды, поэтому на «Сантьяго Бернабеу» его точно будет не хватать. Томас Тухель удивил Карло Анчелотти рядом нестандартных ходов в первом поединке, но «Бавария» слишком нестабильна, чтобы остановить такой «Мадрид» — тем более при поддержке родных трибун.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 1.94.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3