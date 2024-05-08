«Реал» — «Бавария»: Нагучев предлагает ставить на ауты в ответном полуфинале ЛЧ
Известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев дал прогноз на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» примет «Баварию» 8 мая в 22.00 по московскому времени.
В какой форме «Реал»
На выходных «Королевский клуб» вернул себе золото ла лиги. После разгрома «Кадиса» (3:0) и поражения «Барселоны» от «Жироны» (2:4) «Реал» стал недосягаем за четыре тура до финиша чемпионата Испании. Во всех турнирах подопечные Карло Анчелотти не знают поражений с середины января, а в Лиге чемпионов прошли «Лейпциг» (1:0, 1:1) и «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, по пенальти 4:3).
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До последнего матча воротасливочных" защищал Андрей Лунин, но накануне он уступил место восстановившемуся Тибо Куртуа. Бельгиец сыграл на ноль, так что оба голкипера сохраняют равные шансы на место в стартовом составе на игру с «Баварией». Защитник «Реала» Давид Алаба не сыграет из-за травмы. Под вопросом остается участие хавбека Орельена Тчуамени, получившего повреждение на выходных.
В какой форме «Бавария»
Мюнхенцы проиграли «Штутгарту» (1:3) и могут уступить этому конкуренту второе место в бундеслиге, если наберут на два очка меньше в оставшихся турах. Только вот приоритет чемпионата для «Баварии» куда ниже, чем Лиги чемпионов. Это единственный турнир, который команда Томаса Тухеля способна выиграть в этом сезоне.
На выезде теперь уже бывший чемпион Германии не выиграл три из четырех последних матчей. В ЛЧ «Бавария» сначала выбила «Лацио» (0:1, 3:0), а следом расправилась с «Арсеналом» (2:2, 1:0), причем оба раза побеждала дома. В лазарете остаются защитники Саша Боэ, Тарек Бухманн, Рафаэль Геррейру и Буна Сарр, а также форвард Кингсли Коман. В центре обороны могут не сыграть Эрик Дайер и Маттейс де Лигт — решение об их включении в заявку будет принято в день игры.
«Реал» — «Бавария»: статистика личных встреч
В Мюнхене эти команды сыграли вничью (2:2). «Реал» забил минимум два мяча в пяти последних очных встречах и взял верх в трех предыдущих двухматчевых противостояниях.
Прогноз Романа Нагучева на матч «Реал» — «Бавария» 8 мая
«Реал» — фаворит в матче с «Баварией», но мне кажется, что все здесь не так просто. Я уверен, что в этом матче будет нервный, не самый яркий футбол, каким он был в первой игре между этими командами. Предположу, что в этом матче будет меньше 32,5 аута. На это хороший коэффициент, учитывая, что в Мюнхене «Реал» и «Бавария» вбросили всего 21 аут", — считает Нагучев.
В букмекерской компании FONBET на тотал аутов меньше 32,5 можно сделать ставку с коэффициентом 2.17.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3