«Аугсбург» — «Штутгарт»: «швабы» могут еще сильнее испортить сезон «Баварии»
10 мая «Аугсбург» и «Штутгарт» сойдутся в 33-м туре чемпионата Германии. Игра пройдет на стадионе «ВВК-Арена», стартовый свисток арбитра Патрика Иттриха прозвучит в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 3».
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у гостей больше шансов на победу: поставить на такой исход можно с коэффициентом 1.83, это около 54% вероятности. Успех хозяев можно взять за 3.90 (24%), коэффициент на «мирный» исход чуть выше — 4.20 (22%).
Встреча первого круга закончилась разгромной победой «швабов» (3:0). Вероятность того, что на родном стадионе «Аугсбург» как минимум не уступит, оценена в 2.02.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода поединка отражают небольшое преимущество «Штутгарта»:
• 1:1 — за 7.40;
• 2:1 — за 7.80;
• 2:2 — за 10.0.
Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.08, ТМ 3.5 — за 1.72.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.41, обратный вариант дан за 2.73.
Прогноз и ставка на матч «Аугсбург» — «Штутгарт»
Гости находятся в неплохой форме и сражаются за вторую строчку: пока отстают от «Баварии» на два очка, но впереди еще два тура. «Швабы» уступили лишь раз за предыдущие 14 игр чемпионата, а победили за это время целых 10 раз. Также они держат неплохой уровень результативности: минимум два гола забили в семи из прошлых 10 игр бундеслиги. «Аугсбург» же выглядит намного хуже: уступил в четырех из пяти последних матчей первенства и в каждом проигрыше пропустил минимум трижды. На стороне подопечных Себастьяна Хенеса и статистика личных встреч — семь побед в 10 последних поединках.
Рекомендуемая ставка: победа «Штутгарта» за 1.83.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3