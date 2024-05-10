Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Аугсбург» — «Штутгарт»: «швабы» могут еще сильнее испортить сезон «Баварии»

Прогноз на матч бундеслиги «Аугсбург» — «Штутгарт» 10 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Силас Катомпа Мвумпа («Штутгарт»).
Фото Global Look Press

10 мая «Аугсбург» и «Штутгарт» сойдутся в 33-м туре чемпионата Германии. Игра пройдет на стадионе «ВВК-Арена», стартовый свисток арбитра Патрика Иттриха прозвучит в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 3».

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
10 мая, 21:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
Штутгарт

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у гостей больше шансов на победу: поставить на такой исход можно с коэффициентом 1.83, это около 54% вероятности. Успех хозяев можно взять за 3.90 (24%), коэффициент на «мирный» исход чуть выше — 4.20 (22%).

Встреча первого круга закончилась разгромной победой «швабов» (3:0). Вероятность того, что на родном стадионе «Аугсбург» как минимум не уступит, оценена в 2.02.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода поединка отражают небольшое преимущество «Штутгарта»:

• 1:1 — за 7.40;

• 2:1 — за 7.80;

• 2:2 — за 10.0.

Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.08, ТМ 3.5 — за 1.72.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.41, обратный вариант дан за 2.73.

Эрлинг Холанн и&nbsp;Фил Фоден (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). Холанн оформил покер в последнем туре и все равно зол на всех. Его негатив — топливо для чемпионства «Ман Сити»

Прогноз и ставка на матч «Аугсбург» — «Штутгарт»

Гости находятся в неплохой форме и сражаются за вторую строчку: пока отстают от «Баварии» на два очка, но впереди еще два тура. «Швабы» уступили лишь раз за предыдущие 14 игр чемпионата, а победили за это время целых 10 раз. Также они держат неплохой уровень результативности: минимум два гола забили в семи из прошлых 10 игр бундеслиги. «Аугсбург» же выглядит намного хуже: уступил в четырех из пяти последних матчей первенства и в каждом проигрыше пропустил минимум трижды. На стороне подопечных Себастьяна Хенеса и статистика личных встреч — семь побед в 10 последних поединках.

Рекомендуемая ставка: победа «Штутгарта» за 1.83.

Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

0
Читайте также
Журналисты рассказали об обнаружении могилы ликвидированного польского «актера»
Овертайм имени Панарина, три русских звезды матча и новый голевой рекорд Ничушкина. Что произошло в Кубке Стэнли 10 мая
Глава СК поручил возбудить дело об осквернении памятника ВОВ в Финляндии
Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
Популярное видео
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аталанта» — «Марсель»: где смотреть матч Лиги Европы 9 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

«Алавес» — «Жирона»: Довбик забил уже больше Беллингема
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости